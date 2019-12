"La baja de Borja nos trastoca mucho"

Baraja calculó que Lasso estará de baja alrededor de cuatro meses, y admitió que el inconveniente de no poder contar con el mediapunta "trastoca mucho" sus planes "no solo a corto plazo, sino también en el largo, porque es un jugador especial". El técnico destacó que el sevillano le aportaba "superioridad" al Tenerife en el fútbol de creación por su capacidad para "interpretar el juego". Dispuesto a mirar adelante, buscará dentro de la plantilla un recambio similar. Si no, pronto vendrá el mercado de enero.