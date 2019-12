"Ha llegado un entrenador nuevo y hay que darle tiempo al equipo; no será de un día para otro"

Después de seis jornadas de baja por una rotura muscular, Álex Bermejo no solo se reencontró ayer con la competición, sino que fue titular ante el Alcorcón. "Me encontré bastante bien", aseguró. "En los primeros minutos me noté más fresco y rápido, pero luego sí me encontré un poco más cansado", contó el barcelonés. Bermejo también se refirió al momento de un Tenerife que seguirá una jornada más en puestos de descenso. "No estamos preocupados, pero somos conscientes de la situación. Sabemos que tenemos que seguir trabajando. Ha llegado un nuevo entrenador y hay que darle tiempo e ir a ganar a La Coruña, pero no será de un día para otro. Esperamos ir creciendo", dijo.