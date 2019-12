El Sanaya Libby's La Laguna marcha a por todas en Menorca

el equipo tinerfeño se prepara para medirse a domicilio hoy –18:00 horas– ante el Avarca de Menorca.

Las leonas de Taco continúan con fuerza su periplo en la Liga Iberdrola. Con la alegría de su clasificación matemática para el torneo del nocaut, pero con la mente puesta en recuperar las buenas sensaciones tras el tropiezo ante el May Deco Voleibol Logroño, el equipo tinerfeño se prepara para medirse a domicilio hoy –18:00 horas– ante el Avarca de Menorca.

Antes de iniciar el viaje a tierras menorquinas y sabiendo que se avecina una semana intensa con compromiso internacional incluido, la entrenadora del Sanaya Libby's La Laguna, Flavia Dias, señala que su equipo "está preparado. La clasificación para la Copa de la Reina nos ha dado fuerzas tras unos días de máxima exigencia. La plantilla no termina de valorar todo lo que hemos conseguido", manifiesta.

Flavia advierte del peligro del Avarca. "En mi opinión, ha confeccionado su plantilla más completa de los últimos años. Es un equipo muy peleón, que no deja caer una pelota, agresivo en ataque y en el bloqueo. Tiene experiencia para los momentos difíciles".

Resto de representativos

En el Grupo A de la Superliga Femenina 2, el Arona recibe al Rivas –17:30 horas, Pabellón Jesús Domínguez–. En el B, el Aguere hace lo propio con el Grau –19:00, Ríos Tejera–, mientras que el Cuesta Piedra visita al Soria. En el Grupo A de la Superliga Masculina 2, el Arona hace de anfitrión contra el Calasancias –19:30, Jesús Domínguez–. En el B, el Cisneros se traslada para competir frente al Tarragona.