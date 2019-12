Un premio al trabajo bien hecho

El Cabildo y el Canarias se congratulan de que la FIBA se decantara por Tenerife para la cita planetaria gracias, en buena medida, a la eficiencia de competiciones previas

Fiabilidad, garantía de éxito, antecedentes favorables... y una oportunidad que no se podía dejar pasar. De esta manera se define el sentir que ayer expresaron, en la puesta de largo del evento, tanto el Cabildo Insular de Tenerife como el CB Canarias, valedores de que la Copa Intercontinental 2020 se celebre en el Santiago Martín entre el 7 y el 9 de febrero próximos, con los aurinegros de anfitriones en una nómina de participantes que incluye a la Virtus Bologna, el San Lorengo de Almagro y el Rio Grande Valley Vipers. Será, coincidieron, una ocasión propicia para que deportivamente el club aurinegro engorde su nómina de éxitos, a la vez que, publicitariamente la Isla se ponga en un escaparate casi inmejorable.

Anunciada oficialmente el jueves, Santiago Cacho, vicepresidente canarista, reconoció que la concesión a Tenerife de la Intercontinental "se venía gestando desde hace un par de meses". "Y calladitos la boca para que no se nos escapara", añadió explícitamente el dirigente cestista, que en ningún momento se topó con traba alguna por parte de la institución que debía hacer posible el evento, el Cabildo. "Cuando Enrique [en relación al vicepresidente Arriaga] me lo propuso, no tuvimos ninguna duda", señalaba en tono distendido Pedro Martín, máximo responsable de la entidad insular. "No se podía desaprovechar la oportunidad de poner a Tenerife a la cabeza de las competiciones deportivas, al margen de ser un evento con una promoción indudable de la Isla", añadió.

Detallado el proceso de negociación, las partes implicadas se congratularon de la alta estima en la que los tiene la FIBA. "Les agradezco que hayan creído en nosotros y nos vean como un referente a nivel europeo; tienen la garantía de que Tenerife es sinónimo de éxito, en todos los ámbitos, tal y como lo hemos demostrado anteriormente", expresaba Cacho en un discurso ratificado por Arriaga, que resaltó "el buen hacer" del Canarias, algo fundamental para que la Isla goce, en apenas dos meses "de un alcance y una visibilidad muy importantes".

"Esto es un reconocimiento al buen trabajo realizado por el Canarias, que ya se encarga de poner en lo más alto del deporte nacional el nombre de Tenerife", expresaba, por su parte, Martín. "Es una muestra de que Tenerife es capaz de organizar eventos muy importantes en el plano deportivo, porque si no fuera así la FIBA se hubiera llevado esta competición a cualquier otro lugar. Ahora queda demostrar que la Isla es un sitio ideal para este tipo de competiciones", expuso igualmente el rector cabildicio.

Implicación del empresariado

Tras capitanear las negociaciones para la adjudicación del evento, el Cabildo pretende ahora, según Arriaga, que otras instituciones "como los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna, y el Gobierno de Canarias" también colaboren en una cita "de la que saldrá beneficiada toda la Isla". Se tratará, igualmente, de "implicar al empresariado local", en especial al relacionado con el sector turístico. "Esto no es gasto, sino una inversión rentable", añadió Cacho.