Llamada al 'factor Heliodoro'

Tras ocho partidos en casa sin ganar y el objetivo de salir del descenso, el Tenerife recibe al único equipo que no ha perdido fuera, el Alcorcón l> Baraja debuta como local teniendo las altas de Bermejo, Muñoz y Milla.

El pasado 25 de agosto, cuando el Tenerife debutó en la Liga 19/20 como local venciendo al Numancia, nadie imaginó que los ocho posteriores visitantes del Heliodoro iban a sumar, dejando un saldo de cuatro puntos de 24 en la estadística como local del equipo blanquiazul y dando la posibilidad de que hoy iguale su peor racha sin ganar en campo propio. Se trata de no repetir la serie de nueve encuentros seguidos cediendo puntos que marcaron el rumbo de un Tenerife que terminó descendiendo a Segunda A en 1999.

El reto coincide con la presencia en el estadio del tercer mejor visitante, un Alcorcón que, además, es el único que no ha perdido en sus salidas: tres triunfos y seis empates lejos de Santo Domingo.

La victoria es el único camino que tiene el Tenerife para poder salir de los puestos de descenso en la penúltima jornada de la primera vuelta, fase que completará el próximo viernes en Riazor. Su distancia con el decimoctavo lugar es de dos puntos. La referencia la marca el Málaga, que mañana jugará en la casa del Extremadura.

En esa pelea se encuentra un Tenerife que cumplirá su segundo partido con Rubén Baraja como entrenador y que recupera a dos habituales titulares que se perdieron el tránsito de López Garai al actual técnico. El caso más claro es el de Álex Bermejo, uno de los tres principales goleadores (4) de la plantilla, empatado con Malbasic y Lasso. El barcelonés dejó atrás seis jornadas consecutivas sin competir, a causa de una rotura muscular, para llegar en un óptimo estado a la cita de hoy. Lo mismo pasa con Luis Milla, ya recuperado de la operación de apendicitis que le realizaron el 13 de noviembre. Aunque Milla se incorporó al trabajo con el grupo tres días más tarde que Bermejo, pudo ejercitarse con normalidad tanto el jueves como ayer y, al menos, se le espera en la convocatoria.

Su inclusión en el once despejaría unas cuantas dudas. No obstante, las incógnitas empiezan en la defensa. Luis Pérez, Carlos Ruiz y Álex Muñoz, que regresa tras cumplir una jornada de suspensión, parecen fijos, incluso con la opción de que este último se sitúe en la banda izquierda como solución para un puesto en el que no se han afianzado los especialistas Mazan e Isma. Si Álex cubre ese carril, la demarcación de segundo central sería para Alberto, Mauro o un Sipcic que no fue convocado por Rubén Baraja en su estreno.

Luego, quedaría por completar el puzzle del medio con el acompañante de Aitor. Podría ser Milla, pero también Javi Alonso, que fue titular en Málaga, o Alberto. El que no tendrá opciones será Iker Undabarrena. Una dolencia muscular sufrida ayer añade una baja más por lesión a las ya conocidas de Miérez, Nahuel y Sam Shashoua.

Para el bloque ofensivo se supone que Baraja no esperará para aprovechar las prestaciones de Bermejo, que se ubicaría en el costado izquierdo, conectando con un Lasso que sigue siendo dueño la mediapunta. La demarcación de extremo derecho se la reparten Suso, que hoy puede cumplir 300 partidos con el Tenerife, y Malbasic, mientras que el delantero Dani Gómez va camino de encadenar tres actuaciones como titular por primera vez en la presente Liga.

Con estos argumentos se volcará en recuperar el factor Heliodoro. Su oponente, el Alcorcón, llama la atención por una notable trayectoria a domicilio que contrasta con la que ha seguido en su estadio (10 puntos de 30), donde perdió en las dos últimas jornadas. Fran Fernández, que visitó el Heliodoro dos veces con el Almería (empate y victoria), tiene las bajas de Jack Harper y Dani Jiménez, pero ninguna trastoca sus planes.