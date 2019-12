Aguere volverá a inundar sus calles con la última prueba deportiva del año 2019

La Laguna se convertirá epicentro del atletismo más popular con la tradicional XXXVIII San Silvestre.

El final del año deportivo también vive su epílogo en San Cristóbal de La Laguna. Aguere no solo será escenario de las campanadas de fin de año que Radio Televisión Canaria emitirá para todo el Archipiélago si no, también, y unas horas antes (18:00 horas), se convertirá epicentro del atletismo más popular con la XXXVIII San Silvestre Lagunera -también se podrá seguir por la televisión regional-. Ayer, en la presentación, se oficializó que, se completaron los 3.200 dorsales abiertos a categoría adulta; no obstante, aún quedan inscripciones disponibles para categoría infantil.

En la puesta de largo, celebrada ayer en Intersport Los Rodeos, se desveló que ya se habían despachado todos los dorsales disponibles -3.200- para categoría adulta. Entre los destacados repetirá el triatleta olímpico tinerfeño, Vicente Hernández; flamante vencedor de la pasada edición de la prueba en categoría masculina. También se reseñó que David Ledesma pretende culminar en la San Silvestre el '104K Cruza Tenerife', reto solidario en el que unirá Santiago del Teide con La Laguna a beneficio de la asociación Pequeño Valiente. También se dio a conocer la camiseta de la prueba, con un claro guiño a la igualdad.