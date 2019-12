Objetivos: un lateral y un punta

Un lateral izquierdo y un delantero goleador serán los principales objetivos del Tenerife en el mercado de invierno, aunque la intención pasa por acometer una tercera contratación siguiendo las indicaciones del nuevo entrenador. El centro del campo, vistas las características de los futbolistas con los que cuenta, sería la otra demarcación a reforzar. No obstante, Víctor Moreno dejó en el aire esta posibilidad y solo confirmó las dos primeras. "Ya dije que en el lateral izquierdo teníamos alguna duda, por lo que debemos tomar nota de cara a la ventana. Y también ver perfiles de vocación ofensiva, goleadora", contó ayer durante una entrevista en Televisión Canaria.

El director deportivo blanquiazul tiene la intención de "enderezar el rumbo" después del cambio de entrenador, mejorando una trayectoria que ha hundido al equipo insular en los puestos de descenso a Segunda B. "Nuestra estrategia cambiará en esta próxima ventana para que el equipo cambie", reconoció aparcando su objetivo de trabajar "a medio plazo" que lleva en marcha desde el verano. "Debemos ser hábiles para manejarnos como queremos. Seguramente, el míster también nos pedirá perfiles determinados dentro de su idea de juego", expresó abriéndose a variar la idea inicial, que pasaba por "una estrategia definida" con el anterior cuerpo técnico que dirigía López Garai.

"Con el nuevo equipo de trabajo, necesitan un poco de tiempo para que valoren las piezas y opciones de mercado", agregó en este sentido. No obstante, las dos posiciones mencionadas inicialmente ya cuentan incluso con nombres para ser reforzadas. Antes de llevarlo a cabo habrá que hacer hueco en una plantilla, ya de por sí amplia, y en el tope salarial que está agotado. Moreno se dirigirá a los implicados próximamente para que sepan "en qué posición se encuentran en unas cuantas semanas".

Ahí estriba la gran dificultad del mercado invernal: encontrar acomodo a futbolistas con fichas altas o que no tienen la menor intención de abandonar la nave blanquiazul en esta ventana. En el disparadero tanto Isma López como Robert Mazan, pero también Mauro dos Santos y Undabarrena por la falta de minutos. Otro de los afectados podría ser José Naranjo, aunque las dificultades para que algún equipo se haga cargo de su alta ficha son grandes.

Esta labor la deberá realizar un desgastado director deportivo, que ayer continuó negando la mayor sobre las dudas de su continuidad en el cargo. Incluso, aseguró que su relación con Miguel Concepción "es buena" y que desde la entidad nunca le comunicaron que "estuviese fuera". Sin embargo, Moreno no participó en la decisión del nuevo técnico (sí en las conversaciones previas) y estará fiscalizado también en enero.

En sus declaraciones, admitió un cambio de rumbo priorizando los resultados al modelo de juego en función de la situación clasificatoria actual. "Debemos aspirar a algo más que eludir el descenso", se animó a exponer admitiendo que hace falta "una intervención agresiva" por parte del área deportiva. Mientras, pidió "resetear para dar esa fuerza al colectivo".

Tampoco quiso mojarse sobre su implicación en el cambio de inquilino en el banquillo. "Los resultados no eran buenos, por lo que estamos en una institución centenaria donde se requieren resultados", comentó sin llegar a admitir que no estaba de acuerdo con la decisión de prescindir del preparador vasco que fue tomada por el consejo de administración después del empate ante el Cádiz en casa. Tampoco quiso confirmar que fue el presidente el que escogió a Sesé Rivero como entrenador interino: "Me gusta pensar en futuro. No quiero detenerme ahí solo, en esas dos o tres semanas, ya que fue todo bastante complicado a título personal. Pero queremos salir adelante".