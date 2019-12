Naranjo, una de las llaves del mercado, asegura que no se irá

Con la ficha más alta de la plantilla y sin la confianza de Aritz López Garai, José Naranjo estaba en la pole position para abandonar el Tenerife en el mercado de invierno. No obstante, el andaluz espera que su futuro cambie con la llegada de Rubén Baraja y rechaza cualquier posibilidad de salir en enero. "No me la planteo para nada. Es el club el que tiene la papeleta. Voy a pelear aquí hasta que me den una oportunidad y una continuidad, voy a cumplir mi contrato", señaló ayer en la Cadena Cope. Sin dar nombres, el atacante blanquiazul pareció apuntar a Víctor Moreno como la causa de sus males en la presente temporada. Aceptando que él mismo es "el primer responsable" en su rendimiento, comentó que "con confianza y continuidad a todos les salen mejor las cosas, jugadores y entrenadores". Además, se quejó porque nadie le ha dado "una explicación" de su falta de oportunidades y "viendo el rendimiento del equipo, creo que me he merecido alguna más". Incluso, lamentó que se utilice la expresión "recuperar" en lugar de darle continuidad, que es lo que necesita: "Tengo más repercusión dentro del terreno de juego que otros compañeros y parece que casi todo lo tengo que hacer perfecto y marcar goles para jugar".