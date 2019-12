"El equipo se ha ganado el respeto de toda la competición"

Clasificadas para la Copa de la Reina a dos jornadas del final de la primera vuelta. ¿Esperaban hacerlo con tanta holgura?

Estar en la Copa es una alegría tremenda, especialmente para el club, ya que se trata de su primer año en la categoría, y además a falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta. Encima en una temporada muy igualada y con bastantes sorpresas. Sí queríamos pelearla, y más tras un buen inicio, pero no esperábamos estar ya tan pronto.

Quintas, con siete victorias sobre 11 posibles. ¿Pero todavía les queda margen de mejora?

Es verdad que hemos sufrido en muchos partidos que no nos lo hemos llevado hasta el último momento, pero lo bueno de este equipo es que puede dar mucho más, y, sobre todo, que nos hemos ganado el respeto de toda la liga. Tenemos margen de mejora, básicamente porque somos un equipo muy ambicioso, que pese a ganar siempre está pensando en qué puede trabajar y mejorar para seguir dando pasos adelante. Queremos competir y queremos aspirar a más, como ya hemos demostrado contra rivales como el Valencia.

Concretamente, ¿qué es eso que debe mejorar el equipo?

Si tuviésemos que tomar un partido como referencia ese sería el del Valencia, porque estuvimos muy completas tanto en ataque como en defensa. Ofensivamente tenemos muchos focos de atención, pero en esta liga también debes defender. Y la clave está ahí, en seguir trabajando en el equilibrio de ambos factores, con fluidez en ataque y solidez en defensa, porque disponemos de equipo de sobra para hacerlo. Ese encuentro del Valencia es el que nos debe marcar el camino.

Y si se tuviera que quedar con un punto fuerte de este equipo...

Pues la ambición y las ganas de ir a por más. Confiamos muchísimo en nuestra plantilla, y no nos conformamos pese a estar en una situación que es la soñada por todo el mundo.

Eso de la ambición parece una seña global, pero conociéndola también debe ser un empeño particular. Con casi 29 minutos de media, ¿se encuentra satisfecha Laura Herrera con su aportación?

Estoy contenta, básicamente porque el equipo está bien; siempre miro más por el colectivo que por mí misma. Y a nivel personal tampoco puedo pedir más, ya que estoy jugando en el equipo de mi casa, clasificadas para la Copa, estoy teniendo minutos, tengo claro cuál es mi rol... Contenta y con ganas de seguir aportando y ayudando; sé que la temporada es muy larga y habrá partidos buenos y malos, pero siempre trataré de que el equipo esté lo mejor posible.

Con su experiencia en la Liga ya conocía al resto de la plantilla, menos a Tanaya Atkinson. ¿Le sorprenden sus números?

Me sorprende porque al final no deja de ser su primer año en la Liga Femenina, pero a la vez no me sorprende porque la veo entrenar todos los días y creo que está a un nivel impresionante. Puede llegar donde ella quiera, porque tiene talento, físico y las ganas de trabajar y querer destacar, algo que no es nada fácil. Ahora mismo no tiene techo y me alegro mucho por ello.

La de Salamanca en marzo será su segunda Copa. La primera la ganó. ¿Sueña con repetir la hazaña o este año Girona y Avenida son inalcanzables?

En una Copa de la Reina siempre puede haber sorpresas. Es un torneo bonito y bastante abierto, y aunque evidentemente hay claros favoritos, esos clubes ya han pasado por apuros ante otros rivales. Cualquiera puede dar la sorpresa y pese a que para nosotros será complicado por muchos motivos, como que muchas de las jugadoras no la han disputado, iremos a por ello y sin la presión de tener que ganarla.