Concepción incrementa sus apoyos

Amid Achi no se caracteriza por guardar silencio cuando le preguntan por el CD Tenerife. Pero él prefiere ir con su verdad por delante. "Seguro que todos se molestan, hasta el presidente y el consejo, pero doy opiniones sinceras, no soy falso o mentiroso, aunque me cause problemas", explicó cuando fue cuestionado por sus declaraciones sobre Aritz López Garai, Rubén Baraja o Víctor Moreno. Este último fue objeto de sus críticas en el día de ayer. "Me hablan muy bien de él, me dicen que es muy trabajador. Yo veo que sueña mucho, pero esos sueños no se hacen realidad. Ve películas que los demás no vemos, no ha hecho nada bien", comentó sobre el todavía director deportivo blanquiazul antes de aclarar que "no está apartado" de sus funciones. "Participa de las tomas de decisiones, como el fichaje de Rubén Baraja", explicó aludiendo a la rueda de prensa de presentación del técnico en la que el propio Moreno defendió su protagonismo en la gestión y decisión sobre el tema. Sin embargo, sí admitió que Miguel Concepción le desautorizó en el caso López Garai. "Moreno no quería echarlo, pero prevalece la opinión del presidente, no la de él. Lo que estaba ocurriendo no era bueno", señaló pidiendo "tiempo para ver si el cambio funciona" a las órdenes del nuevo inquilino del banquillo tinerfeñista. "Si no ganamos al Alcorcón podemos ir a La Coruña a darle aire al Deportivo, que somos especialistas en eso", afirmó Achi desvelando uno de sus temores. Un descenso sería gravísimo para el Tenerife. De hecho, el empresario de origen sirio se plantearía en ese caso pedirle al máximo mandatario del club "que se replanteara su continuidad". J.J.R.