Amid Achi: "Víctor Moreno no ha hecho nada bien"

Miguel Concepción podrá centrar sus desvelos en la situación deportiva del Tenerife después de los últimos acontecimientos en materia accionarial

Miguel Concepción podrá centrar sus desvelos en la situación deportiva del Tenerife después de los últimos acontecimientos en materia accionarial. La junta de accionistas del 26 de diciembre la superará con solvencia. El apoyo de Amid Achi y Juan Pelayo será suficiente para derrotar de forma holgada a la alternativa formada por Corviniano Clavijo y José Miguel Garrido, cara visible y socio capitalista, respectivamente, de la autodenominada Tinerfeñistas.

La base sobre la que se asienta el poder del actual presidente ya era sólida: un 35 por ciento. El empresario palmero, máximo accionista de la entidad blanquiazul, atesora en torno a un 15. Sus principales colaboradores suman un 10 cada uno y acaban de hacerse con las 4.500 acciones que poseía el Grupo Daltre, empresa que regenta el que fuera presidente de la Promotora Manuel Dharandas. "Hemos hecho un esfuerzo para que estas acciones no caigan en manos de una persona que viene de fuera y a la que le ha surgido el amor al CD Tenerife de repente", comentó ayer Amid Achi en la Cadena Cope sobre la reciente adquisición.

De esta forma, Concepción debería romper con relativa facilidad la barrera del 40 por ciento al contar también con otros accionistas situados en el top ten de la entidad como el consejero Conrado González Bacallado. Mientras, la alternativa Clavijo/Garrido declinó ayer actualizar sus datos. En noviembre había situado su tope en torno al 15. "Estamos casi en el 6 por ciento de acciones, pendiente de formalizar más, y creemos que podemos llegar al 15%", dijo Corviniano. Entre las validadas, que no las delegadas para la junta, como propiedad de la empresa Only One Way se hallan en la actualidad poco menos de 10.000 títulos.

El ritmo, como consecuencia lógica de la ausencia de otros paquetes importantes en número de acciones, irá decreciendo a medida que se acerque la fecha de la junta general de accionistas. No obstante, la oficina de prensa de la candidatura de Clavijo se refirió a la aportación de 400 accionistas minoritarios en los primeros días de captación. Otro escollo pasa por las fechas navideñas y la ubicación de solo un partido más antes del día D, el de este sábado contra el Alcorcón. Poco más quedará de margen. Y es que la entidad blanquiazul ha pedido, además, que entre el 20 y el 21 de diciembre queden registrados los paquetes grandes para asegurar el correcto funcionamiento de la asamblea en la fecha fijada para la celebración de la misma.

Salvo sorpresa mayúscula, los dos puntos del orden del día incluidos por Only One Way serán rechazados por abrumadora mayoría. Ni habría adelanto electoral ni se rebajaría el límite exigido a cualquier accionista para estar presente en una junta desde los 115 actuales a los 25 propuestos por Clavijo.

La diferencia en la votación resultará, según los accionistas mayoritarios, "considerable". Concepción espera, como mínimo, triplicar en acciones representadas a su competencia. Esto supone que su respaldo ese día en el hotel Escuela rondaría el 80 por ciento del capital representado. "Prefiero apoyar a la gente que ha apostado durante más tiempo, ha dedicado más tiempo y ha puesto su dinero en el Tenerife. Este consejo de administración asumió su cargo con 54 millones de euros de deuda y lo tiene en 11,5 millones. No se puede decir que la gestión haya sido una ruina, no es verdad. Otra cosa es la parcela deportiva", aseguraba Achi ayer blindando de esta forma al actual presidente.

Aunque la recopilación de acciones sigue, el único reto al que podría aferrarse Clavijo es el de superar la representación que llevó en 2016 Pier Luigi Cherubino al último proceso electoral. "Tendremos un 40 por ciento en la junta, pero no por ello cerramos las puertas a opiniones positivas para el CD Tenerife. Hay que escuchar a Garrido, Corviniano y todos los que tengan cosas que aportar", propuso Achi, que no cierra la puerta a un relevo en el consejo. "Concepción ha hecho una labor tremenda, pero seguro que hay otras personas que podrían llevar el club. Lo que pasa es que no las hemos encontrado todavía. Para dirigir mi empresa mejor que yo seguramente hay más personas, y también las habrá para el Tenerife, pero no se dan a conocer. A ver si nos lo dicen para analizarlo y tendrán apoyos. Miguel y yo estamos deseando que aparezca alguien", concretó.