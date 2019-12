El Iberostar Tenerife se deja en Rusia la condición de invicto

Primera derrota europea del curso. A la octava jornada el Iberostar Tenerife deja de estar invicto en la Basketbal Champions League al caer en su visita al Nizhny Novgorod (75-72). Pese a un buen arranque (13-21), el cuadro lagunero (lastrado por la baja de Iffe Lundberg y la no participación por precaución de Marcelinho Huertas) no logró la

regularidad suficiente para salir airoso de su duelo en tierras rusas contra un rival muy acertado en los triples hasta le descanso (9/129 y que luego se agarró a la calidad de Brandon Brown (26 puntos) para aguantar las embestidas isleñas.



Los laguneros llegaron a estar nueve abajo al inicio del último cuarto (64-55 y 66-57), pero en su enésima remontada del curso (69-70) se quedó a medio camino. Shermadini, de nuevo el más efectivo (19 puntos, siete rebotes y seis asistencias para 28 de valoración) erró un gancho, mientras que López (uno de los líderes en la remontada y que contabilizó 13 puntos y nueve asistencias) no estuvo acertado en varios triples, entre ellos uno sobre la bocina que hizo la corbata y se salió.