El júbilo de Bogris ya contagia en el CB Canarias

Es el alborozo personificado. La sonrisa de Georgios Bogris -19/02/1989, Atenas-, a su llegada anoche al aeropuerto de Los Rodeos, iluminó las caras de la decena de aficionados del Iberostar Tenerife que esperaban por la aparición del pívot griego.

El retorno de uno de los hacedores de la mejor temporada en la historia de la entidad insular -2016/2017- se concretó en la mañana de ayer, cuando el CB Canarias dio oficialidad a un secreto a voces desvelado hace unos días.

Bogris volverá a hacer disfrutar al Pabellón de Deportes Santiago Martín por lo que resta de esta temporada, más otra adicional. Es decir, hasta junio del año 2021. En la jornada de hoy se someterá al prescriptivo reconocimiento médico y el miércoles se incorporará a la expedición canarista en tierras peninsulares. Tras jugar mañana -16:00 horas- Champions en Rusia -ante el Nizhny Novgorod-, el Iberostar no regresará a la Isla, sino que aguardará para medirse el sábado -19:30 horas- al MoraBanc Andorra.

Pidiendo "perdón" por su "castellano", tras unos años de no utilizarlo asiduamente, el recién aterrizado Bogris aseguró "estar muy feliz. Es un día especial para mí. Vuelvo a casa. Fue una decisión muy fácil. Hablé con Txus -Vidorreta- menos de cinco minutos. Me dijo que necesitaba mi alegría en el equipo. Él es similar a mí. Tenemos muy buena química. Estoy muy contento por volver a estar en sus manos. Yo también necesitaba la alegría de la Isla, así que me dije vámonos".

En cuanto a objetivos concretos, el ateniense señaló que "cada año es similar: queremos jugar la Copa, los Playoffs y ganar la Final Four de la Champions League -como el sucedió el 30 de abril de 2017-. Estoy en un equipo con sensación de campeón".

Cuestionado por la posición que va a compartir con uno de los adalides de la ACB, Giorgi Shermadini -así como con Fran Guerra y con Darion Atkins, a la espera de lo que pueda suceder con el americano-, manifestó que "a mejores jugadores, mejor equipo. Coincidimos en el Panathinaikos -se adjudicaron la Euroliga de 2011-. Es muy buen tío", explicó.

Preparado para jugar en el Principado -viene de promediar 5,6 puntos y 4,1 rebotes en la Eurocup; y 4,3 puntos y 3,4 capturas en la Liga griega con el Promitheas Patras-, Bogris quiere verse ya con sus "nuevos compañeros. La Liga ACB y Tenerife están en mi corazón. Siempre quise volver. España es mi segunda casa. Es posible que sea la primera en cuanto a baloncesto. Para vivir, Grecia", finalizó en una breve comparecencia en la que destiló su sempiterna simpatía.

"Es un jugador experto"

Aniano Cabrera, gerente y director deportivo del máximo representativo masculino tinerfeño, ha vuelto a confiar en un "un jugador experto, que conoce muy bien la Liga Endesa y que ya aportó una gran solidez tanto dentro como fuera de la pista a nuestro proyecto en su anterior etapa con nosotros", manifestó el dirigente a los medios oficiales de la entidad - cbcanarias.net-.

El cuarto extranjero que regresa



En la historia del CB Canarias, apenas tres jugadores habían militado en al menos dos épocas diferentes en la entidad. Georgios Bogris será el cuarto de la relación, el único no americano. El primero en marcharse y, años después, retornar fue el excelso Ray Smith -1990/1991 y 1993/1994-. En la época reciente del club insular lo hicieron los también estadounidenses Levi Rost -2006/2008, 2009/2010 y 2011/2015- y Jakim Donaldson 2006/2010 y 2011/2013, protagonistas de la actual bonanza.

Ecos en clave aurinegra



Champions League: Lundberg no viajó

El Iberostar Tenerife partió ayer en vuelo directo desde el Aeropuerto Reina Sofía hasta Moscú -Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo-. Lo hizo sin la presencia de Iffe Lundberg. El combo se quedó en la Isla, con permiso del club, dada su inminente paternidad. En su lugar entró el vinculado Alberto Cabrera. El CB Canarias, que pernoctó en la capital rusa, tomará esta mañana el puente aéreo hasta Nizhny Novgorod, donde mañana aguarda el equipo homónimo en el CEC Nagorny -5.600 espectadores-. Desde las 16:00 horas, el equipo dirigido por Txus Vidorreta afrontará el comienzo de la segunda vuelta de la fase previa de la competición.

Liga Endesa: Gio, MVP compartido

Con 38 créditos de valoración, el techo lagunero Giorgi Shermadini obtuvo el MVP de la decimasegunda jornada de la Liga Endesa. Un galardón compartido con Jaime Fernández -Unicaja-, que clavó los números del interior georgiano.