Shermadini despeja el camino

El padecimiento hasta última hora parece ir de la mano con los compromisos del Canarias. Los de Txus Vidorreta -el vasco cumplió 500 partidos como técnico de la Liga Endesa- volvieron a demostrar madurez en buena parte del choque -llegaron con una renta de más 13 a los últimos 10 minutos-, mas la zozobra que se volvió a apoderar del equipo metió al Ucam Murcia en el encuentro.

Gio Shermadini -25 puntos y 38 créditos de valoración- salió al rescate para que el CB Canarias sumara su tercer triunfo consecutivo en el Santiago Martín. Se trata del séptimo en la competición, que le acerca a la Copa del Rey.

Por lesión, el conjunto murciano no pudo contar con Booker -ya había forzado en Manresa-, su jugador franquicia. Su compañero Cate, MVP de la pasada jornada, abrió la cuenta de los suyos. Por su parte, el Canarias, con tres malos ataques consecutivos no despego... hasta que aprovechó una fuga en el cambio defensivo zonal del Ucam. Un triple del cuatro balear puso por delante a los aurinegros por vez primera (7-6, 4').

Con todo, se necesitaba un plus defensivo y encontrar al pívot georgiano en ataque. La primera falta lagunera no llegó hasta el minuto siete -Huertas-. Cogido el tono y ya con la segunda unidad en pista, el Iberostar se empezó a soltar en ataque. Las discutibles acciones arbitrales -antideportiva a Guerra- no desconcentraron a los anfitriones. Triple de Lundberg, respondido casi in extremis por otro de Eddie (18-16, 10').

Guerra y Huertas colocaron la máxima (22-16), mas el reaparecido Larentzakis, con cinco puntos consecutivos, redujo a uno. Shermadini regresó a la pista para impulsar a los suyos. El Canarias cerraba bien el rebote ofensivo -una de las virtudes de su rival- y podía correr a campo abierto. Un triple de ocho metros de Álex López devolvió el más seis (35-29, 17'). Pero el center Hunt también aprovechó las facilidades dadas atrás por Shermadini. Otra mala defensa en el epilogo de cuarto -Yusta fue al robo en campo contrario- "facilitó" otro triple del francotirador Eddie (40-38, 20'). El Iberostar estaba en disposición de manejar una mejor renta.

El alero Konate fue la novedad local tras la salida de los vestuarios. Probó de fuera el Canarias, con aciertos de Huertas y de Gielo -fallos de Salin-. Shermadini elevó la máxima diferencia (50-42, 25'), ocasionando el tiempo muerto de Sito Alonso. Eddie sostenía a los suyos, pero el flujo hacia Shermadini, cuando no las buenas defensas que permitían correr a hombres como Díez ponían contra las cuerdas a los universitarios. Gio, en plan estelar, incluso se permitía dar asistencias por la espalda para que Gielo pusiera el más 13 (64-51) al final del tercer periodo.

Con Guerra dando descanso al georgiano, el Canarias entró en barrena. López marró dos tiros libres. Díez y Gielo lanzaron sendos tiros que no tocaron ni el aro. La mala toma de decisiones y la precipitación se adueñaron de la fiebre. Por el contrario, Hunt produjo en la zona, Luz pudo correr y Sakota embocó de tres. En dos minutos, la distancia se redujo a seis enteros (66-60).

Vidorreta recuperó su quinteto inicial. Sakota puso a los suyos a tres (67-64, con un parcial de 3-13), pero Díez "castigó" desde los 6,75 metros tras un extra pass. Hacía más de cinco minutos que el Iberostar no anotaba una canasta en juego. Huertas cometió la cuarta falta y los suyos entraron en bonus. El surtidor aurinegro volvió a señalar a Shermadini, que hacía fácil lo difícil. Townes quedó eliminado -el Ucam, en bonus-, así como su compañero Hunt, tratando de frenar a un destacado Gio (76-68, tras dos tiros libres).

Estaba haciendo un discreto duelo, pero Huertas enmendó la plana con una asistencia a Salin, recibiendo una falta de ataque de Sakota y anotando cuatro puntos que sellaron la alegría aurinegra.