El Granadilla se mide este domingo al Rayo

Más de un mes ha pasado desde que el Granadilla Egatesa actuó de visitante en Liga Iberdrola. Hoy (10:00 horas) en Vallecas se medirá al Rayo, un conjunto que tan solo ha cedido en su casa en una ocasión durante el presente curso.

El equipo rojiblanco, pese a la marcha de la entrenadora Irene Ferreras, y la inestabilidad experimentada en las fechas previas al inicio liguero, cuando se desconocía quién sería el nuevo técnico, el Rayo Vallecano de Carlos Santiso ha demostrado ser un equipo camaleónico, tal y como se define su preparador.

Por su parte, el Granadilla Egatesa puede presumir de números después de su paso por el Antonio Puchades; en Valencia perdió pero, desde entonces, el equipo da otra cara en sus compromisos. Las guerreras han ganado en agresividad, intensidad y solidez, cosa que ha aportado siete de los últimos nueve puntos en juego. Hoy, la mejoría tiene que verse también fuera de casa.

No será fácil para las blanquiazules, y es que David Amaral está obligado a hacer encaje de bolillos tras perder por lesión a Raissa Feudijo -no volverá a aparecer en el presente año- y a María Estella. Ante las bajas señaladas es muy probable que repita en el once Natalia Ramos, que actuará como mediocentro defensivo; Aleksandra Zaremba pasaría a ocupar el carril diestro en zona defensiva.