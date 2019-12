Txus: "Bogris es muy valorado"

En la previa del duelo frente al Ucam Murcia de hoy, el entrenador del Iberostar Tenerife, valoró la probable incorporación del pívot griego Georgios Bogris a su plantilla. "Es un jugador experto. Estoy a la espera de ver si los rumores fructifican o no. Si el club no ha salido a la palestra sobre el tema de Bogris es porque de momento no hay nada que confirmar. Lógicamente, un jugador como Giorgios es muy valorado por mi parte", señaló el vasco.

Centrado en el choque ante los universitarios, Vidorreta destacó "el impacto de un jugador nuevo en la competición como Jarell Eddie, un tirador extraordinario". Además, "el papel de Booker, como un jugador que puede dinamitar partidos. Creo que es un equipo muy completo".

Al respecto, el técnico añadió que "muchos partidos que ha tenido controlados los ha perdido en el último cuarto. Eso significa que son un equipo muy peligroso. Están acostumbrados a marcar el ritmo de los partidos y debemos ser capaces de marcarlo nosotros. No siempre van a dejar escapar victorias que parecen en la mano".

Cuestionado por la probable ansiedad que pueda llevar como mochila el equipo murciano, Txus explicó estos reveses "siempre afectan a la confianza". Empero, "también tienen una plantilla experta, como su entrenador -Sito Alonso-. Espero un gran Murcia, como casi siempre".

"Estamos progresando"

Vidorreta puso en valor el choque del Palau Blaugrana, donde los suyos terminaron derrotados por 32 puntos de diferencia. "El último cuarto ante el Barça fue muy malo, pero hay 30 minutos que competimos bien ante un equipo que estaba muy concentrado. Tengo buenas sensaciones. Estamos progresando. Cada vez entendemos mejor cómo queremos jugar y cómo tenemos que jugar".

Respondiendo a la igualdad manifiesta en la ACB, el entrenador dijo que han sido "capaces de sobrevivir muy bien gracias a nuestras victorias fuera de casa, después de las primeras derrotas aquí. Ahora llega el momento de ser sólidos en el Santiago Martín".

Preguntado por si le agrada su equipo, Vidorreta apuntó que le "gustó mucho el martes -contra el Bamberg en la Champions- y muchos minutos del partido de Barcelona. He encontrado demasiados picos. A mí me gusta la solidez en el juego. Estoy muy contento, teniendo en cuenta los medios de los que disponemos. Estoy seguro de que en este momento nosotros no tenemos una de las ocho mejores plantillas de la Liga Endesa, ni una de las ocho mejores de la Champions League, pero en cambio estamos entre los ocho mejores de la ACB y líderes e invictos en nuestro grupo de la BCL".