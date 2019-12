Pedro, ante una nueva etapa

"Este es un momento difícil para mí, porque nunca lo había vivido", admite

A sus 32 años, Pedro Rodríguez (28/7/1987) emprende la recta final de su carrera futbolística, y lo hace con la incertidumbre respecto a su nuevo destino. Parece segura su marcha de la Premier, tal vez incluso se produzca en el próximo mercado de fichajes, que comienza en menos de un mes. Pedro ya no es titular en el equipo que dirige Frank Lampard, y es consciente de que su etapa en el Chelsea ha terminado. Esta situación era impensable cuando comenzó el curso, con una actuación estelar en la final de la Supercopa de Europa, que los "blues" perdieron ante el Liverpool.

"Sí que hay ofertas, siempre hay clubes que se interesan y eso es una alegría", dijo Pedro ayer en los micrófonos de Radio Club Tenerife. En todo caso, no aclaró si se irá en enero o en junio, que es cuando acaba su contrato. Tampoco quiso definir si su siguiente destino está lejos o cerca de España, pero en todo caso cree que "es una buena noticia" que haya clubes ya interesados en su contratación.

Pedro admitió que está pasando "un momento duro y difícil" en el Chelsea, que está apostando por jugadores más jóvenes en un año atípico, pues no pudo fichar. No se va a rendir, porque ha visto superar una situación como esta o "a otros compañeros". "Estoy tranquilo porque en el club siempre me han tratado de la mejor manera; también lo mismo con afición y compañeros. Hay que seguir trabajando para aprovechar cuando tenga oportunidades. Sí es un momento difícil porque nunca lo había vivido", sentenció.

Pedro llegó al Chelsea en 2015 y en la presente campaña solo ha disputado cuatro encuentros de la Premier. "Para nosotros ha sido una temporada de transición porque el Chelsea no ha podido fichar y ha apostado por gente joven, pero de nivel. Frank Lampard está apostando por ellos y tal vez sea el motivo de que haya tenido menos oportunidades pese a empezar bien", dijo el jugador.

El Tenerife como posibilidad

Pedro no sabe si antes de su adiós futbolístico podrá algún día vestir la camiseta del equipo de su tierra. Cabe recordar que su formación se desarrolló en el San Isidro, club en el que fue captado por el Barcelona. Nunca jugó en la cadena del club representativo, algo que parece ahora más difícil que antes porque no se dan las circunstancias. Pero no lo descartó "porque nadie sabe lo que puede ocurrir". Además, adujo que le quedan aún algunos años más en la profesión de futbolista. "Todavía me quedan años por jugar pero ya te vas planteando según qué cosas. Se me acaba el contrato en el Chelsea, quedo libre y veremos qué pasa". Más adelante, una vez cuelgue las botas, se dedicará a supervisar de cerca los distintos proyectos de la Fundación que lleva su nombre. "Será momento dedicarme más a ella y coordinar mejor los eventos, porque ahora por motivos profesionales es difícil estar en todo. Es algo que me gustaría, que la Fundación siga creciendo y esté siempre del lado de los que más lo necesitan".

Pedri, caminos paralelos

Pedri, tinerfeño de la UD Las Palmas, también recalará en el Barcelona, con solo 17 años, aunque al Pedro no le sorprende, porque considera que el talento no tiene edad y que "debe seguir como está haciendo". Le puso ejemplos como el de Ansu Fati o Carlos Pérez para confirmar que se puede llegar al primer equipo muy joven. "Tiene una proyección muy buena. Seguramente vaya a tener un futuro brillante si sigue trabajando así. No he tenido ocasión de hablar con él, pero espero hacerlo pronto", terminó diciendo.