"Estoy muy orgullosa de que me hayan cedido el brazalete"

D. H. (@DaniHdez93)

Santa Cruz de Tenerife

Dicta la tradición que el capitán debe ser el último en abandonar el barco que se hunde; no obstante, no se especifica nada al respecto de cuando la nave ya no da síntomas de naufragio. Cindy García Arocha (Las Palmas, 18/06/1991) ha esperado a que el rumbo se enderezase para marcharse de la nodriza y tripular al filial hasta la permanencia en la categoría Reto Iberdrola. La zaguera tan solo había disputado 67 minutos en el encuentro del debut ante el Sevilla y, paulatinamente, fue desapareciendo de las convocatorias. Nunca antes la central diestra había contado tan poco. Se sintió prescindible y por eso tomó "una decisión dura", la de seguir en la misma entidad pero formar con el equipo B.

Viene de debutar con la UDG Tenerife DKV. ¿Qué sensaciones le deja este cambio de tercio?

Vi que no tenía oportunidades con el A y prácticamente no las iba a tener. Decidí dar un paso a un lado y hablar con el presidente para poder jugar con el B. Después de dos meses, se dio. Las sensaciones en mi debut ante el Valencia B fueron muy positivas. Uno siempre busca jugar, ser importante y qué mejor que hacerlo aquí, en el equipo de mis amores. Ayudaré a lograr la salvación.

Supongo que no fue una decisión fácil para usted.

Evidentemente. No es fácil, y máxime cuando llevas siete años en el club -cinco en Primera- y, además, siendo la capitana. Dar este paso no es sencillo y no todo el mundo está dispuesto a darlo. Sin embargo, yo lo tengo muy claro, soy fiel a mis principios guste a quien le guste. He visto que mi situación en el primer equipo no tenía solución y decidí ayudar al filial; a mí no se me caen los anillos por eso. Estoy encantada del trato y cómo me valoran Antonio (González) y Santi (Lemus) -primer y segundo técnico-.

De ser titular en la primera jornada a no volver a jugar. ¿Qué ha pasado?

Hice una muy buena pretemporada y David (Amaral) confió en mí para ponerme de inicio en el primer partido de liga y ya, a partir de ahí, fui suplente hasta quedarme fuera de las convocatorias. A todo el mundo le gusta jugar y, aunque haya tenido ofertas de fuera, decidí rechazarlas para seguir en el club que me lo ha dado todo.

¿La pérdida de oportunidades con el primer equipo considera que es una injusticia o, por el contrario, también se debe a que usted ha bajado el nivel?

Yo sigo siendo la misma jugadora que hace cinco meses o un año; incluso, creo que he madurado futbolísticamente. No te puedo decir que sea injusto porque él (por David Amaral) es el entrenador y es el que manda, pero sí te puedo decir que sigo entrenando igual de bien que hace cinco meses o un año, que sí jugaba. Si él (Amaral) ha decidido no ponerme, es porque tendrá sus motivos. Yo tengo mi opinión personal, que permíteme que me la guarde.

El pasado 16 de octubre el equipo no se ejercitó y se vio en La Palmera a una Cindy contrariada y que, incluso, derramó alguna lágrima. ¿Qué sucedió entonces?

Tú estuviste allí y pudiste gozarte lo que pasó. A raíz de esa semana todo cambió un poco. En una familia siempre existen problemas, a veces mayores y otras no tanto. El de ese día no fue un problema pequeño. A la vista está que, a partir de ahí, empecé a quedarme fuera de las convocatorias; fue cuando me di cuenta de que no iba a tener más oportunidades y opté por dar un paso a un lado. Busco que el camino sea más fácil para cuerpo técnico y para mí.

¿Es un paso atrás en su carrera deportiva?

No. Un paso atrás hubiera sido estar un año entero sin apenas jugar, que creo que es lo que iba a pasar. Decido dar este paso porque creo que todavía me quedan años de fútbol, y prefiero estar en una competición como la Reto Iberdrola donde hay grandes equipos. De cara a la próxima temporada ya se verá si tengo que seguir o salir.

Pese a no jugar con el primer equipo sí que entrena en ocasiones con él.

Esa era la idea inicial. El lunes, cuando fui a entrenar con el primer equipo, me encontré con la sorpresa de que David (Amaral) había decidido que no, que tenía que entrenar con el filial. Voy a jugar con el B y es entendible.

Por último; ¿la veremos la próxima campaña en Primera Iberdrola?

Sí. Se tienen que dar una serie de circunstancias para que vuelva al A. Si puedo hacerlo, estaré encantada; en caso contrario, y si se da la posibilidad, saldré fuera.