El Canarias homenajeará a Nico Richotti el 5 de enero, pero aún no retirará su dorsal

Aniano Cabrera, director deportivo del CB Canarias, confirmó ayer que habrá "un tributo del club y de la afición canarista" a Nico Richotti en su regreso al Santiago Martín con el Fuenlabrada (5 de enero), "pero no será cuando se retire su camiseta", según indicó en Radio Club Tenerife de la SER. También recordó que a Richotti se le ha ofrecido un sitio en el organigrama de la entidad insular para cuando se retire. Por otro lado, habló del rifirrafe entre un aficionado y Txus Vidorreta, comentó que este año están sintiendo "más presión" que en cursos pretéritos y definió el roce como "un hecho puntual o aislado, porque si no, se tomarían medidas de forma interna" con el aficionado. En todo caso, comentó que no había hablado del asunto con Txus. También apuntó que no está confirmada la organización en Tenerife de la próxima Copa Intercontinental.