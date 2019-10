López Garai, más de lo bueno que de lo malo

El Tenerife cayó en zona de descenso justo unos minutos después de protagonizar una de sus actuaciones más convincentes en el ejercicio natural de su estilo: el ataque, la generación de oportunidades de gol y la eficacia rematadora. Parece una paradoja, pero no lo es. El equipo cometió suficientes errores para desmontar todo lo que había construido antes. Tres malas acciones defensivas, cada una con valor gol, neutralizaron la neta superioridad blanquiazul en el juego.

Una historia en 12 capítulos

No es un accidente. Antes al contrario, esta conducta bipolar se ha convertido en una tónica que lleva camino de instalar un síndrome en el equipo y en su entorno. La película de la temporada está muy salpicada de secuencias similares. Empezó ya el primer día de la Liga, en Zaragoza, escenario de una primera parte que calcó las sensaciones del domingo ante el Racing. El Tenerife lució un fútbol suelto, coordinado, dominante, con llegadas y muy buena dinámica en la recuperación del balón. No acertó en el remate y, en el primer falló defensivo que cometió, encajó el 1-0 y sacó a flote a su rival.

Desde aquella tarde en La Romareda, la contumacia en los errores ha sido un lastre. En casa contra el Numancia, el Tenerife estuvo a punto de regalar un punto increíble después de pasar por encima de su rival. Se puede hilvanar todo el argumento con las siguientes estaciones: Ponferrada, Elche, en casa ante el Fuenlabrada o el Real Oviedo, en Vallecas y, finalmente, contra el Racing.

Señalando culpables

La clasificación y la secuencia de resultados (5 partidos seguidos sin ganar en casa y solo un punto sobre los 12 últimos), apuntan al entrenador. Es la ley del fútbol. Pero en el caso del Tenerife la situación requiere un análisis más al detalle. López Garai ha sembrado un estilo, su equipo juega bien con la pelota, ha ganado en verticalidad potenciando a Luis Pérez, tiene presencia ofensiva, y mucho gol con los volantes que pisan el área, a pesar de que no cuenta con un '9' a la altura del proyecto. Le ha encontrado el sitio a Borja Lasso, un mediapunta clásico que en cualquier otro sistema estaría aislado, y ha conseguido activar lo mejor de Bermejo, un futbolista completo.

Un estilo que somete

Todo lo anterior no ha bastado para ganar partidos, a pesar de que en el trámite del juego ha habido muy pocos equipos que hayan superado realmente al Tenerife. Los errores que comete el equipo de López Garai no son tácticos ni estructurales (lo fueron al principio cuando Aitor jugaba solo en el pivote y había tanto espacio a sus costados), se trata de concesiones individuales. En unos casos, por toma de decisiones erróneas del jugador (como Alberto y Ortolá en los dos primeros goles del domingo), y en otros por débil respuesta defensiva, como en los encajados en Vallecas o en el tercero del Racing, sin contar los de Zaragoza, Ponferrada o ante el Oviedo... ¿Cuál es el papel del entrenador en este asunto? Pues lo tiene. Por una parte, respecto a la primera categoría de fallos, los no forzados, porque el estilo combinativo amanera al jugador, que abusa del riesgo en situaciones evitables. López Garai ha hecho una apuesta por un tipo de fútbol que se inicia por abajo desde Ortolá, pero no parece haber tenido en consideración que este tipo de propuesta requiere, en especial en zonas más abiertas como en el principio del juego, de futbolistas muy seguros, con alta precisión... Si no tienes esos jugadores, un buen pelotazo a tiempo es un ejercicio de realismo.

La otra pata del problema, la no respuesta al balón parado, que empezó contra la Cultural en el Trofeo Teide y aún sigue sin resolverse, es algo entrenable y, en una defensa de tanta talla (física), no debe seguir pasando.

El entrenador no es el problema, pero sí es quien debe arreglarlo. Matizando el estilo.

Zaragoza y Ponferrada

En los cuatro primeros partidos de Liga, el centro del campo despoblaba más a los centrales. Aitor Sanz jugaba solo a lo ancho, como pivote, y era frecuente ver disputas de los centrales con los puntas rivales, mano a mano, en el alambre. Esas situaciones provocaron goles en contra en Zaragoza y en Ponferrada, en ambos casos para cortar la superioridad del Tenerife en el juego. El asunto se enmendó en Albacete, porque sin Milla (expulsado ante la UD), López Garai hizo un doble pivote.

Las vigilancias, un horror

Superado el problema de cómo contrarrestar el juego directo de los rivales, apareció el segundo: las vigilancias. Bárcenas (Oviedo) se aprovechó de ello y marcó en el Heliodoro el gol del Oviedo, tras un gran pase de Omar Ramos. Bárcenas no es delantero, pero entró libre desde la segunda línea y sorprendió a los defensas, entre Carlos Ruiz y Luis Pérez. Más flagrante fue el error en el gol de Ibán Salvador (Fuenlabrada), que costó otra derrota.

Siempre, el balón parado

Es un déficit que ha estado presente durante todo el tiempo, desde el amistoso en el Trofeo Teide, cuando el equipo encajó el primer gol de la Cultural, pasando por otro amistoso, en el Heliodoro ante el Castilla, y siguiendo por los partidos oficiales. En Elche, Qasmi se adelantó y remató por abajo en el primer palo; ante el Rayo Vallecano, los dos goles fueron de estrategia, uno en una falta frontal y el otro en un córner; el domingo, el Racing volvió a exprimir esta debilidad del Tenerife y consiguió así el empate en la última jugada. Es llamativo que, con tan poco tiempo defendiendo en área propia, el Tenerife haya encajado ya cuatro goles a través de este procedimiento. Incluso, ante la UD entre Ortolá y el travesaño evitaron que los amarillos se adelantaran, después de que Curbelo rematara solo en el segundo palo otra falta frontal, aparentemente sencilla de defender. Curiosamente, en ataque, el equipo blanquiazul puede presumir de muy buenas variantes en este aspecto.