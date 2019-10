El Granadilla suma y se queda a un penalti del triunfo

La UDG Tenerife Egatesa compitió e incluso ganó a los puntos. Después de que en las últimas tres visitas de la Real Sociedad a la Isla se saldaran con triunfo vasco, ayer igualaron a cero. Patri Gavira marró una pena máxima (76').



David Amaral apostó por el mismo once e idéntico sistema (4-2-3-1) que en Matapiñonera; lo que funciona no se toca. Raissa, en el pivote, hacía que la línea compuesta por Paola, Eva Llamas y Silvia Doblado tapara la salida de balón de las de Arconada. Por su parte, en el frente de ataque, la movilidad de Allegra Poljak y María José propiciaron los primeros desajustes en el cuadro txuri-urdin.



Con el paso de los minutos, y tras unas oportunas correcciones de Arconada, la Real abrió el campo y avanzó en su presión. Si en los sistemas se habían emulado los técnicos, también lo hicieron en la premisa de ahogar la salida de balón contraria.



Pese a no contar con ocasiones claras, la entidad de Zubieta daba la sensación de dominar el choque. Por su parte, las Guerreras limitaban sus ataques a balones largos que desactivaban las torres vascas.



En la segunda mitad, el guion continuó por los mismos derroteros. La Real Sociedad, por momentos, dio la sensación de conformarse con el empate. Entonces, los técnicos buscaron en el banquillo la llave que desencriptara un duelo trabado. Aleksandra entró en detrimento de Estella, Amaral quería más profundidad y crear superioridad por la banda de Iraia. Tata también ingresó en el terreno. No obstante, en esos instantes, el Egatesa dio la sensación de partirse.



En el minuto 76, y tras previo derribo sobre Matveeva, Mariasun detuvo una pena máxima ejecutada por Patri Gavira. De ahí, hasta el final, existieron alternativas suficientes para que los tres puntos se quedaran en La Palmera. Las granadilleras visitan la próxima semana al Valencia de Ferreras.



Ficha técnica

UDG. Tenerife Egatesa: Aline; Estella (Aleksandra, 58'), Jujuba, Patri Gavira, Joyce; Raissa Feudijo, Eva Llamas, Silvia Doblado (Matveeva, 61'), Paola Hernández (Aithiara, 80'); Allegra Poljak y María José (Martín-Prieto, 67').Real Sociedad: Quiñones; Clau Blanco, Mendoza, Maddi, Iraia (Lucía Rodríguez, 76'); Leire Baños, Itxaso, Bárbara, Manu (Palacios, 58'), Cardona (Sara, 81'); y Eizagirre (Bautista, 67').Árbitra: Martínez Madrona (Comité Murciano). Amonestó a la local Matveeva.Incidencias: Campo Municipal de La Palmera. Unos 300 espectadores.

Amaral: "Hemos estado más cerca de ganar"

El técnico del Granadilla Tenerife Egatesa, David Amaral, se mostró satisfecho con el despliegue del equipo. "Ha sido un partido muy disputado ante el vigente campeón de la Copa de la Reina. Hemos tenido nuestras opciones para ganar, con penalti incluido. Me quedo con el comportamiento del equipo; hemos estado más cerca de ganar que de perder. Tata (Matveeva) nos ha dado una proyección más vertical. Martín-Prieto ha generado desconcierto entre la zaga", concluyó el técnico ariquero.