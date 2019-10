Txus Vidorreta: "Singler nos ha hecho una putada; faltó al compromiso que firmó"

La abrupta espantada de Kyle Singler copó buena parte de la comparecencia del técnico Txus Vidorreta, antes de la visita mañana del Iberostar Tenerife al Baxi Manresa -Nou Congost, 11:30 horas-.

¿Qué ha pasado con el jugador?

De lo poco que sé, el sábado al terminar el partido manifestó a sus excompañeros y exentrenadores ayudantes del Obradoiro que estaba muy contento. El domingo, cuando hicimos el trabajo de recuperación, yo estuve bromeando con él y le vi muy sonriente y alegre. El lunes le coloqué en el equipo titular, en el entrenamiento previo al partido del martes. El martes, cuando terminamos el partido, Aniano -Cabrera- me comentó que teníamos un problema porque Kyle quería marcharse. Espero que sea, como él ha dicho, que quiera hacer un punto final en su carrera deportiva, ya que no se veía con la motivación necesaria, y que no exista un problema mayor. La sensación que teníamos es que había cogido el tono y que estaba en una buena línea. Lo que pudo suceder en esas 24 horas, hasta que él habla con su agente, este trata de convencerle y no puede, y habla con Aniano, lo desconozco. Si realmente la noticia es la que él nos ha transmitido, pues nos ha hecho una putada. Estamos con la misma ilusión de ganar en Manresa, como hicimos sin él en Málaga.

La confección de la plantilla no queda igual.

Estábamos atentos al mercado en el momento en el que vimos que Pablo Aguilar no había superado los problemas físicos. Ahora estamos con más interés porque afrontando dos competiciones no puedes estar con dos jugadores menos y tan importantes como iban a ser en este equipo Kyle Singler y Pablo Aguilar. Trataremos de efectuar algún movimiento en los próximos días.

Lo bueno es que se queda libre una plaza de extracomunitario.

Tenemos más margen con la salida de Kyle, aunque hubiéramos preferido que no se produjera. En el diseño de plantilla, creo que es evidente que necesitamos un cuatro titular. Dani Díez está respondiendo muy bien en la posición de tres. Necesitamos un tres que le ayude para que también, si lo necesitamos, pueda seguir ayudando al cuatro.

Volviendo a lo de Singler, su ausencia parece un desperdicio.

Es una pena porque yo creo que estaba para jugar, pero si él no se siente ya con el ánimo o con la ilusión... No intuíamos que pudiera estar planteándose dejar de jugar. Está en forma, pero si su cabeza dice que hasta aquí has llegado y que, como pasa con muchos jugadores que han estado en la NBA muchos años, tiene la vida solucionada? Está claro que nosotros no somos la parte del "león" en lo que a economía se refiere. Y esa es una motivación importante para los profesionales. No nos agrada lo que estamos viviendo, pero mejor que sea al principio de temporada que con ella avanzada. Tenemos mucho tiempo para poder rehacer la plantilla.

Lo que sorprende es la retirada y no que haya pedido, por ejemplo, jugar cerca de su casa.

No es el primer jugador que lo hace. Lo que es más raro es que un jugador ya experto, veterano, con 31 años, pues no tomara esa decisión el verano pasado. Falta, un poco, a su compromiso con el equipo que firma. El año pasado, en el Obradoiro, no acabó con muy buenas sensaciones. Me transmitió que tenía mucha ilusión por divertirse. Yo le transmití que nosotros éramos un club serio, responsable y ordenado. Creía que aquí podría disfrutar porque, entre otras cosas, hemos tenido jugadores que han estado muchos años. Eso significa que la gente se adapta bien. No ha sido su caso.

Kyle había mostrado su ilusión por volver a jugar para usted.

Es un jugador distinto del que yo entrené -en Alicante-. Ha estado muchos años en la NBA. Yo recibí a un jugador recién salido de la universidad. A nivel personal, no ha sido un jugador que ha generado problemas, pero sí que es distinto del Kyle que yo conocí. Todos evolucionamos.

¿Hubo un posible calentón?

No. Él manifestó que se marchaba de forma inminente. Si hubiera dicho que estaba dispuesto a estar en el equipo al 100% hasta que encontráramos un sustituto, habríamos actuado en función a eso. Su mentalidad fue voy a Barcelona, juego en Manresa y me piro. Pues no, pírate ya. No te necesitamos con esa mentalidad.

¿Cómo ha preparado el partido?

Hemos entrenado muy bien. Hay otra reasignación de roles, que es algo natural en el baloncesto moderno. Santi Yusta entrenó muy bien al tres. Estuvo paciente, pasando la pelota, trabajando duro? Jugó bien en Málaga y contra el Madrid, y lo va a hacer bien también contra el Manresa. Tomasz Gielo tiene otra oportunidad ahora de reivindicarse y de mostrarnos que está cerca de adquirir su mejor versión.

¿Qué le preocupa del rival?

Acaba de volver su jugador más representativo, que es Ryan Toolson. Vamos a una cancha muy difícil, en la que hay que jugar duro. El equipo local tiene mucha calidad. Ha movido su plantilla ya dos veces, con las llegadas de Dulkys y de Mitrovic. Dani Pérez -excanarista- es el hombre que está llevando la manija del equipo ante la lesión de Ferrari. La presencia de Toolson lo convierte en el focus principal a nivel ofensivo, aunque Vaulet y Pere Tomàs lo están haciendo bien. En el juego interior tiene jugadores grandes, como Kravish o Sakho; un buen tirador como Magarity y hombre muy conocido por todos, Eulis Báez. Tenemos que hacer un partido muy serio si queremos tener la opción de victoria.

¿Cree que la situación en Cataluña puede afectar en algo?

Espero que no, pero no tengo ni idea. Está claro que está siendo una semana complicada.