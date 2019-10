López Garai: "Hacemos bien las cosas, pero no las suficientes para ganar"

No se le pueden negar a Aritz López Garai la firmeza en la defensa de sus ideas y el encaje para responder a las preguntas más espinosas con tranquilidad, asumiendo que es lo que toca ahora que los resultados no acompañan al CD Tenerife. Ayer, el técnico volvió a defender su apuesta advirtiendo sobre la conveniencia de perseverar antes de cambiarlo todo. "Yo soy bastante sensato. Si veo que el equipo está atascado o que realmente no hay manera de ganar un partido, que el equipo no funciona, yo sería el primero en cambiar muchas cosas o intentar darle un giro a todo. Pero si todavía no percibo eso, que creo que no es el caso", empezó diciendo para argumentar su aún inflexible postura.

Además, lanzó una advertencia sobre la peligrosidad de fallar en el intento de cambio. "Veo que el equipo está capacitado para jugar partidos como hemos venido haciendo y empezar a realizar cambios en el timón, creo que no sería lo más adecuado. Porque entonces, si ya no ganas, cuando das el cambio de timón, tendrías un problema, porque no tienes donde agarrarte", expuso antes de referirse a lo que de verdad le falta a su equipo para ganar: "Creo que estamos haciendo bien las cosas, pero no lo suficiente para ganar, porque se ha demostrado". En ese punto, propuso "cometer menos errores y estar acertados en el área rival", que es lo que, "hasta el día de hoy, más está costando".

Para conseguirlo, el preparador vasco pide "jugar tranquilos, en el sentido de que vayamos a por el partido desde el inicio, que no esperemos a que pasen cosas, sino que vayamos a provocarlas, a ganar". Será difícil encontrar el equilibrio para "coger confianza y evitar estar con dudas" en los primeros minutos, algo que "a la gente la pone nerviosa y hace que el ambiente esté un poco más tenso de lo normal". Por eso, quiere que sus futbolistas sean "más prácticos para enchufar a la gente, jugando un poco más en campo contrario y provocando que pasen cosas más rápido de lo normal". En el contraste, no puede primar la precipitación. "Debemos hacer todo eso, pero siempre entendiendo que necesitamos tranquilidad, que el partido va a ser largo y que, cuando haya momentos malos, tenemos que estar bien defensivamente y atacar sin ningún tipo de miedo".

Esa búsqueda se apoya en la preocupación que esta semana ha invadido el vestuario de la escuadra blanquiazul. "Es verdad que cuando haces muchas cosas bien y no ganas, tienes esa sensación de frustración, y que la situación tiene que tender a cambiar. Pero cuando ves que los resultados no te acompañan, ya te empiezas a sentir, no tan frustrado, sino preocupado, porque no llegan los resultados que quieres, es lógico y normal", aceptó López Garai coincidiendo con el mensaje que había lanzado Aitor Sanz solo 24 horas antes. No obstante, cree que todo esto puede quedar atrás si se llega "mentalmente bien" al choque contra el Racing porque "las dinámicas malas hay que cortarlas con una victoria. Ahí todo empieza a verse diferente".

La deuda con la afición, que ha visto perder a su equipo en tres partidos consecutivos en casa por primera vez desde hace cinco años, debe empezar a saldarse este domingo. López Garai es consciente. "Queremos que nuestra gente vea ganar al equipo. Cuando veníamos de Lugo, estaba muy ilusionada y receptiva, quería ver a su equipo ganar, y le dimos dos disgustos seguidos. Eso es una realidad y los primeros afectados y responsables somos nosotros", comentó antes de recordar que "los más interesados en ganar" para contentar a sus seguidores son los propios futbolistas. "Como yo digo, para que la afición esté contigo, tienes que darle cosas, y hasta el momento, por desgracia, en el Heliodoro, en cuanto a resultados, no hemos estado a la altura", remató el técnico tinerfeñista.

Cuando salten al césped del recinto capitalino los jugadores del Tenerife, habrán pasado nueve días desde la derrota en Vallecas. "La semana se ha hecho larga, pero creo que la necesitábamos. Veníamos de jugar muchos partidos muy seguidos, sin poder entrenar en las condiciones que queríamos, y más cuando hemos enganchado puntos negativos. Por eso, a veces necesitas parar un poco y pensar, reflexionar y coger un poco de aire, y esta semana yo creo que nos ha venido bien", argumenta López Garai. A su juicio, "el equipo ha entrenado muy bien, a la altura de la situación y del partido que tenemos el domingo".

Es el momento de "estar tranquilos" porque el equipo "ha encajado duros golpes" y eso le está "afectando mucho". Pero como jefe prefiere quedarse con que hay "muchas ilusiones y esperanzas en este proyecto y se percibe que podemos hacer cosas grandes".

No se fía del Racing

"Entre todos los que estamos en el cuerpo técnico, vemos sus partidos y nos damos cuenta de que hace cosas bien. Tiene dos bandas muy buenas, que crean problemas a todos los rivales. Y arriba no deja de tener gente experimentada, como David Rodríguez. Pero tenemos que pensar también un poquito en nosotros e intentar sacar el partido adelante", contó López Garai sobre un recién ascendido que no actúa como tal. "Es el Racing de Santander, un club histórico a nivel nacional, que ha estado en Primera, que es grande en su historia y su afición, aunque sea un recién ascendido. La etiqueta recién ascendido de poco vale ahora mismo. Mira el Deportivo-Málaga de este fin de semana, último y penúltimo".

Busca un once más estable

"Tengo dudas porque hay gente que está entrenando bien, que he rendido en los partidos? También vuelve Borja Lasso tras su sanción y tengo que ver dónde lo puedo meter, Nahuel que ya empieza a ser el que queremos, Suso está entrenando muy bien... Tengo ahí varias incógnitas. Cuando jugamos con Alberto el centro del campo está más sólido, pero siempre te planteas que, cuando tiene que ganar en casa, puedes jugar solo con uno. Además, Aitor y él tienen cuatro tarjetas y no quiero perder a los dos de golpe", dijo antes de admitir que quiere un once más reconocible: "Se ha juntado todo, que hemos tenido muchos partidos en poco tiempo, pero la idea de cualquier entrenador es tener seis, siete u ocho puestos con continuidad, y que los dos o tres para los que tienes mucha competencia, vayan ganándose los jugadores el poder entrar".