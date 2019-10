Singler priva al Canarias de su elegancia

El club aurinegro debe buscar ahora en el mercado un alero y un ala pívot, con la ventaja de disponer de una plaza de extracomunitario

Otro mazazo inesperado para el Iberostar. Si hace apenas una semana el club canarista tenía que resignarse a perder a Pablo Aguilar -su supuesto cuatro titular- al no terminar de recuperarse el granadino de su lesión en la mano izquierda, ayer la entidad aurinegra sorprendió a propios y extraños anunciando la desvinculación de Kyle Singler. Una marcha propuesta por el propio jugador alegando motivos personales, que, al menos sobre el papel, no parecen ligados a su estancia en el conjunto isleño. Y es que según explica en una nota de prensa el club lagunero, el alero de Medford toma esta decisión debido a que "abandona el baloncesto en activo", atendiendo a "circunstancias personales". Su marcha deja al Canarias sin una valiosa pieza de rotación que estaba llamada a ser desequilibrante, además de perder, sin duda, al jugador más elegante y con más clase de la plantilla.

Fue el lunes cuando en el club conocen la determinación del alero. "Su agente me comenta que Kyle quiere irse", señala el director deportivo Aniano Cabrera. El martes Singler presta sus últimos servicios como aurinegro en el triunfo sobre el Nizhny, y ya el miércoles el dorsal 33 conversa con el gerente canarista. "Me dijo que no estaba sintiéndose cómodo y que era el momento de dejarlo, volver a casa y estar más con su familia", explica la misma fuente.

Cuestionado por si trató de hacer cambiar de parecer al jugador, Cabrera fue tajante. "No", comenta, sabedor que una decisión de este tipo podría reproducirse "dentro de un mes". El rector canarista se consuela, analizando que, al menos es preferible que "esto suceda ahora que más adelante". "Es evidente que esta salida supone un contratiempo muy grande, pero debemos sobreponernos pese a que jugadores que gustaban hace unos meses ya están en otros equipos", añade.

Casi sin tiempo para asimilarlo, Cabrera ya se ha puesto manos a la obra para tratar de "recomponer el equipo", una labor, insiste, "bastante más complicada" que durante el verano puesto que el mercado apenas ofrece alternativas y, mucho menos, de jugadores de garantías que estén libres. Lo positivo es que los canaristas han liberado una plaza de extracomunitario que invertir bien en el puesto de tres que deja vacante el propio Singler, o en el de cuatro, vacío tras la rescisión del contrato de Aguilar.

Lo harán, los aurinegros, sin pausa, pero tampoco "con prisas". Prefiere tirar Cabrera de su habitual "habilidad" en el fin de "poder seguir siendo competitivos". Mientras, y al menos en los duelos contra Manresa (domingo) y Mornar Bar (martes), los laguneros tirarán con lo que ya tienen. "Poseemos jugadores con capacidad para competir y tratar de sumar victorias. No hay que menospreciar a esta plantilla", recalca Aniano.

En su historia más reciente, el CB Canarias no se ha topado con apenas casos como el de Singler. El más parecido -aunque peor en las formas- fue el protagonizado por Rod Flemings, que dio la espantada llegando al ecuador del curso 10/11, cuando los aurinegros militaban en LEB Oro. Primero alegó el supuesto fallecimiento de su padre y, después -a finales de enero-, tras un parón con motivo de la disputa de la Copa del Príncipe, desertó. Cuando el equipo regresó al trabajo el alero no se personó y tampoco tuvo el decoro de avisar de su marcha. Como no podía ser de otra forma, el club isleño lo rescindió sobre la marcha.

Rod Flemings, el otro antecedente inesperado

Ahora Singler lo deja con apenas 31 años, una retirada prematura y de la que sí existen precedentes... al menos al término de un ejercicio. El más cercano, el de Levi Rost, que tras dos cursos en ACB, y con apenas 32 años, colgó las botas al final de la 14/15 para marchar a Estados Unidos y convertirse en agente inmobiliario. Antes hubo ejemplos aún más sorprendentes. Lo fueron el de Dan Cage (jugó en la Isla en el curso 09/10) y el de Mike Gansey (vistió de aurinegro en el ejercicio 10/11), que dieron un paso al costado a los 25 y 29 años respectivamente justo después de su paso por La Laguna. Ambos encaminaron hacia los banquillos su relación con el baloncesto, el primero en equipos universitarios, y el segundo como asistente del Manager General de los Cleveland Cavaliers. Algo similar sucedió con el pívot David Padgett, canarista en la campaña 08/09, jugador del UB La Palma al curso siguiente, y que decidió, con 25 años, convertirse en entrenador. Ha llegado a dirigir a la prestigiosa Universidad de Louisville.

El último en llegar... y casi el primero en marcharse

Ya en verano Singler fue -con permiso por asuntos personales- el último de los fichajes en llegar a Tenerife (el 23 de agosto cuando el equipo había empezado a entrenarse una semana antes) sin contar a Aguilar, Lundberg y Huertas, los tres con compromisos con sus respectivas selecciones nacionales. Ahora, el alero es prácticamente el primero en dejar la Isla. Lo hará hoy mismo.

El dinero, el menor de los problemas para Kyle

Una de las decisiones que bien podría haber llevado a Kyle Singler a su prematura retirada es el económico. Así, después de seis temporadas en la NBA (donde disputó 363 partidos), el alero ha aglutinado una buena cantidad de dinero, hasta el punto de que todavía recibirá una cuantía -a razón de un millón de dólares por año- por parte de los Oklahoma City Thunder hasta 2023, correspondiente al contrato roto a finales del curso 17/18.

El club, pendiente de los descartes de la NBA

El disponer de una ficha en invertir en un jugador extracomunitario abre el abanico de mercado del CB Canarias. Así, los laguneros tienen un ojo puesto en los posibles descartes de la NBA, que dará por cerradas sus plantillas el próximo lunes día 21.

Llegarán dos fichajes... o tal vez tan solo uno

Teóricamente son dos los fichajes que debe acometer el conjunto canarista. Sin embargo, dada la escasez de posibilidades, a Aniano Cabrera y a Txus Vidorreta les podría valer incluso un único refuerzo si este es capaz de alternar las posiciones de tres y de cuatro. Un mirlo blanco a imagen y semejanza, por ejemplo, de Aaron Doornekamp.

Rod Flemings, el otro antecedente inesperado