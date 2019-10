Cristian Rodríguez: "Regreso porque le prometí a mi hijo que volvería a ser campeón de España"

Es lo que le corre por la sangre, lo que en realidad le apasiona. Por ello, Cristian Rodríguez retorna a los cuadriláteros tras anunciar su repentina retirada en noviembre del pasado 2018. El campeón de España e IBF Mediterráneo del peso supergallo -ambos cintos, logrados en 2016- regresa este sábado -18:30 horas, velada Arona Pro Fighting, Pabellón Jesús Domínguez Grillo de Los Cristianos- ante un viejo conocido, el nicaragüense Édwin Téllez, al que derrotó a los puntos hace casi dos años -santacrucero Pabellón Pancho Camurria-. Y es que las promesas hay que tratar de cumplirlas?

¿Cómo se encuentra?

Físicamente, como siempre. Nos hemos preparado bien. Mentalmente, también. Las preparaciones siempre son duras, pero como iba a pelear hace unos meses, pues aflojé un poco y ahora he vuelto a apretar.

"No quiero estar tirado por los cuadriláteros", dijo hace menos de un año, cuando anunció su retirada. ¿Por qué regresa?

Me faltaba algo. Estaba entrenando y me encontraba bien. Soy cabezón y me dije: ¿por qué no intentarlo otra vez?

¿Algo como qué?

Me faltaba estar en la competición. Fíjese en Kerman -Lejarraga-, que en su último combate sufrió un nocaut. Todos los boxeadores no son como Floyd Mayweather. También hay que perder. Unas veces se está arriba y otras, abajo. Antes, me dedicaba a hacer más cosas -como organizar los propios eventos- y ahora solo a pelear.

En su momento comentó que estaba "muy cansado del boxeo", un deporte en el que "nadie te ayuda". ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo?

Que otros promotores de aquí, de Tenerife, van a contar conmigo para sus veladas. No voy a tener que hacer nada yo. Nada de organizar.

¿Cuenta con un nuevo mánager?

No. Estoy libre. Rompí con la promotora MGZ. No por nada malo, sino porque cuando uno no cumple con las expectativas es mejor dar un paso a un lado y no estar preocupado por si me van a llamar para pelear.

En su anterior etapa en activo perdió cuatro de los últimas seis contiendas. Con el paso del tiempo, ¿está más preparado para encajar las derrotas y aun así seguir adelante?

Ahora mismo no pienso en las derrotas, la verdad. Uno nunca piensa en perder. Contra Mustafá Gueye -último enfrentamiento, donde cedió por nocaut- fue mala suerte. Hubo un cruce de manos que me llegó a mí, pero le podía haber llegado a él. Venía con un cúmulo de cosas. No estaba bien, al 100%. Tampoco hay que quitarle mérito a él. Hay que saber perder y también ganar.

¿Cuáles son sus grandes objetivos en esta nueva etapa?

Regreso más que nada porque le prometí a mi hijo que iba a volver a ser campeón de España. Lo que se le promete al niño hay que cumplirlo. Espero hacer otra pelea a finales de año y el año que viene, si estamos arriba en las listas de España, pues intentar ser nombrado aspirante e ir a por el título.

En este tiempo en el que meditó volver a los cuadriláteros, ¿hubo alguien que le dijo que desistiera?

La familia, mi madre, siempre tira un poco para que lo deje. Este fin de semana saltó la noticia de otro boxeador en coma -Patrick Day-; lo que pasó con Saúl Tejada -se sigue recuperando de una lesión cerebral-, aquí, en España... Pero bueno, uno siempre tiene el morbillo ese de que quiere pelear y estar ahí. Si tiene que pasar algo algún día, será cuestión del destino.

¿Qué Cristian vamos a ver sobre el cuadrilátero?

Igual que el anterior: agresivo, como siempre. Eso es lo que llevo en la sangre. Quizás, más cauteloso para evitar los fallos que hemos tenido. El boxeo es un deporte impredecible. Una mano lo cambia todo.

Su último nocaut, contra el mentado Mustafá Gueye, acaeció en el Jesús Domínguez. ¿Tiene ganas de desquitarse especialmente?

La verdad es que no pienso en eso. Son cosas que pasaron y no hay que volver atrás. Vamos a mirar adelante y a intentar que todo salga bien, que es lo importante. Si piensas en lo anterior, no avanzas. Los espárrines han estado muy bien, con Caco Barreto, Nano Santana y mis compañeros de gimnasio -Moi Rui-, Jonay Risco, Ubay González, José Bello?

Trabajo mental

En 2018, Cristian Rodríguez padeció los dos únicos nocaut de su carrera. Tras el último, infligido por Mustafá Gueye, el deportista sureño visitó a varios neurólogos. "Me dijeron que no veían nada malo en mi cabeza, que estaba bien y que no se trataba de un tema físico. Uno de ellos me comentó que podía haber un factor psicológico", explica. Desde entonces, Rodríguez trabaja con un psicólogo deportivo, algo que le "va bien. Hablamos del tema de los impactos en los combates, de lo que pasa por mi mente o de irme quitando determinados pensamientos", manifiesta un boxeador que quizás tenía ahí su particular talón de Aquiles.

Resto de contiendas

Otros tres combates profesionales se suman al estelar Cristian Rodríguez-Édwin Téllez. El orotavense Alberto Arley afronta su segunda aparición en el boxeo rentado. Lo hará ante el ruso, afincado en Tenerife, Mihail Bairbarac. La sanmiguelera Cathaysa Delgado busca, frente a la rumana Sorina, su segunda victoria como profesional. Mientras, el barcelonés Álex Privat se ve las caras con el nicaragüense Reynaldo Mora. Previamente, se disputarán seis peleas amateur. El pesaje tendrá lugar, este viernes a partir de las 19:00 horas, en el Unlimited Hammer Gym de Los Cristianos -Arona-.