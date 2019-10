Spugnini, la tercera tinerfeña en la absoluta

Junto a Eli Chávez y Goretti Castañeda, completa el palmarés de insulares

Una nueva estrella insular se ha consolidado en el pivote de la selección española de balonmano. La tinerfeña Alba Spugnini, por tercera ocasión, acudirá a una convocatoria de la absoluta que dirige Carlos Viver. La jugadora, junto a sus compañeras del Rocasa Gran Canaria, Silvia Navarro y Paula Valdivia, acudirá a unos entrenamientos -del 20 al 26 de este mes- encuadrados en el programa 'Grupo Objetivo WC 2021 Femenino', preparatorio para el próximo Mundial.

Después de disputar partidos con los combinados junior (2), juvenil (28) y promesas (20), la sureña espera por estrenarse con una absoluta con la que ya se ha ejercitado en dos ventanas anteriores. La pivote se ha afianzado como la tercera internacional tinerfeña tras Elisabeth Chávez -juega en el francés CJF Fleury- y la ya retirada Goretti Castañeda.

"Estoy muy contenta. No me esperaba que me llamaran para esta convocatoria. Que cuenten conmigo, que vengo de jugar de Plata -Tejina Tenerife-, es un salto muy, muy grande. Me lo tomo como una recompensa al trabajo desempeñado durante los últimos años. El objetivo ahora es entrar en la lista definitiva para las próximas competiciones", declara Spugnini a EL DÍA.

Su meteórica trayectoria no solo ha sido con la selección española, también ha experimentado un crecimiento considerable al fichar por el Rocasa Gran Canaria, vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, tras permanecer las últimas temporadas en el Tejina Tenerife. "Ha sido un gran progreso en mi carrera deportiva; era el momento de hacerlo", asegura la deportista sobre la decisión de aceptar la oferta grancanaria.

Alba reconoce que el "entrenar todos los días" y hacerlo a alta "intensidad" hacen que pueda seguir "progresando". En la disciplina de Las Remudas (Telde), vive un periodo de "aprendizaje constante" en el que se fija en el desempeño de "referentes" como Haridian Rodríguez que, como ella, es "pivote. Creo que tengo muchas cosas que aprender de Haridian; me viene muy bien entrenar y jugar con ella", apostilla. La dorsal 13 del cuadro amarillo también reconoce tener una gran admiración por la portera Silvia Navarro.

"El Rocasa puede lograr lo que se proponga. Esta temporada estará más difícil, pero ya demostramos de lo que somos capaces en la Supercopa", relata la goleadora sobre los objetivos que se marca el vigente campeón de Liga y Challenge.

La tinerfeña estuvo a punto de incorporarse a la disciplina del representativo Salud Tenerife. La entidad presidida por Javier Doblado tanteó su fichaje, pero el Rocasa ya la tenía atada y no accedió a una posible cesión. Alba Spugnini sigue a sus paisanas desde Gran Canaria. "No han tenido el mejor inicio, no obstante, es normal; es un equipo con muchas jugadoras nuevas que no se conocen y que necesitan un periodo para compenetrarse. Creo que son capaces de darle una sorpresa a más de uno. Lo pensaba antes, y lo mantengo", concluye una jugadora que administra el éxito con humildad y trabajo.