Víctor Moreno respalda a López Garai

Pese a las últimas derrotas, considera que el equipo está "en la línea de crecimiento marcada"

Víctor Moreno confía en Aritz López Garai "más que el primer día". Las tres derrotas consecutivas en casa no han minado la fe del director deportivo del CD Tenerife en su técnico. "Cuando contratas al entrenador, siempre existen interrogantes porque no conoces a un cuerpo técnico hasta que trabajas con él, pero estoy convencido de que estamos en la línea de crecimiento marcada. Tenemos un gran activo en nuestro entrenador. Y es la persona idónea para que nos conduzca hacia donde queremos", expuso ayer en los medios oficiales de la entidad.

La defensa de la figura del preparador vasco no dejó lugar a las dudas. "El equipo ha hechos buenos partidos, con victorias importantes. Buscamos ser mejores en la consecución. Pero estamos en la línea de ese proyecto estable que buscamos", dijo antes de apelar a la comprensión y a la paciencia: "No quiero que caigamos en la precipitación y se tenga esa sensibilidad. La tranquilidad es absoluta".

Descartaba así cualquier movimiento en el banquillo y explicaba la irregularidad en los resultados con un curioso símil: "Lo que ha mostrado el equipo es que nació hace poco. Quizás todavía estemos en la etapa de la adolescencia en la competición, y no en la adultez. Pero el equipo continúa creciendo, tanto a base de victorias como de golpes, con jugadores comprometidos. Estoy convencido de que nos darán muchas alegrías", comentó antes de llevar el debate a la filosofía futbolística del equipo tinefeño. Y es que, a su juicio, "la construcción de una identidad requiere de un proceso donde seguimos trabajando". Por eso, pide "no atender a la inestabilidad del entorno".

Moreno defendió la elección de López Garai como entrenador aduciendo que "un club como el Tenerife, militando en Segunda División, necesita siempre un técnico valiente". Además, en el "proceso de selección" tuvo en cuenta "el gusto histórico de este club por el buen fútbol". También se refirió a su intervención, más o menos directa, en el debate futbolístico sobre la gestión del equipo aportando naturalidad a esas conversaciones. "Me gusta tener cercanía. Somos un equipo de trabajo donde todas las opiniones cuentan. Cuando manejamos perfiles de contratación, la opinión del entrenador es básica. Pero yo, como director deportivo, para exigir un rendimiento deportivo del técnico, también debo respetar su toma de decisiones. Buscamos enriquecernos, con objetividad y sin acritud", explicó agregando que conversa con el preparador vasco "de todo sobre el club, pero no me meto en su trabajo ni toma de decisiones. Sí creo en la información compartida, lo cual seguiremos respetando".

El director deportivo pidió evadirse de la "toxicidad y el amarillismo" porque "los únicos que deben generar corriente de opinión son quienes salten al campo o los profesionales que estamos dentro". Fue su particular mensaje a la afición para eludir debates como la continuidad del técnico. "Me gustaría que entendiesen que nosotros ponemos toda la ilusión para que el Tenerife ilusione. Y que nos fastidiamos cuando las cosas no salen como queremos. No tengo ninguna duda de que haremos una gran temporada".

Problemas en el Heliodoro

"Nos sorprende a todos ese rendimiento en cuanto a puntos. No ejerceré de abogado del diablo. Las cifras deben mejorar, pero quizás hayamos merecido más. Ahí es donde debemos incidir para mejorar esta problemática. Pero encontraremos la senda en casa porque sabemos lo que significa jugar en el Heliodoro. Queremos recuperar esa ilusión que se había gestado en las últimas visitas".

Algo más que 50 puntos

"No he venido aquí solo para sumar 50 puntos. Buscamos estar arriba para sentar las bases que asienten la lucha por el ascenso a Primera y, si se consigue, asentarse en la élite. No quiero ganar crédito ni tiempo, pero estudio la categoría y veo que los procesos de los equipos que llegan al éxito necesitan de continuidad. Y ello requiere de ventanas en el mercado, perfeccionamiento de piezas? Hasta 14 equipos tienen el objetivo del ascenso, por lo que debemos ser coherentes y realistas".

Mercado de verano

"Queríamos darle una dirección diferente a nuestras inquietudes, con un modelo marcado de juego. Desde que llegamos, captamos algunas carencias en modelos de trabajo, estructura e infraestructuras, mejorando bastante en las dos primeras. Pero no solo nos centramos en manipular la plantilla, sino también en el resto. Debemos ir hacia adelante para adelantar acuerdos que mejoren ese escalón de las infraestructuras".

Shashoua "dará mucho"

"Va a necesitar de un proceso de adquisición de forma. Será un jugador que nos dará mucho a nivel de rendimiento. Seguramente nos divertirá por sus características. Estamos hablando de un futbolista que podría ser diferencial a medio plazo, pero pido paciencia".

"Una familia"

"Es una familia. Compartir horas de trabajo, alegrías, decepciones? Toño como Ricardo no se quedan atrás. Es la mejor noticia que me he encontrado desde mi llegada".