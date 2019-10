Pablo Aguilar: "Apreté al máximo para ir a la selección; no sé si influyó en mi actual situación"

Terminó la sucinta relación contractual entre el CB Canarias y Pablo Aguilar. De mutuo acuerdo, se rompió el vínculo por dos temporadas, anunciado el pasado 17 de julio, entre el ala pívot internacional y el representativo tinerfeño. Ambos habían fijado un plazo -seis semanas- para valorar la evolución de su lesión en la muñeca izquierda. Una vez extinguido, y con el jugador muy lejos de las prestaciones esperadas, ha llegado la decisión. El baloncestista granadino no ha podido debutar -tampoco fue presentado- con la camiseta aurinegra, aunque no cierra la puerta a la fiebre en un futuro, como tampoco lo hace la entidad.

¿Cómo está tras la determinación tomada?

Estoy fastidiado por la situación, más que nada porque pensaba que a estas alturas estaría mejor de lo que estoy. Hay que asimilarlo, estar positivo para que esto ayude a que la lesión se recupere lo antes posible. Estoy pensando en seguir con la recuperación en Granada, que es donde la haré, desde ya.

¿En qué punto está la lesión ahora mismo?

Es difícil decir un punto ahora mismo. Al final, lo malo de esto es que el cuerpo no es una ciencia exacta. Por más que piense en cómo puede estar o en los plazos que más o menos te puedan marcar, va a depender mucho de cómo reaccione la muñeca al tratamiento que se le vaya a dar.

¿Tiene que volver a pasar por el quirófano o está descartado?

Descartado no está. Ahora mismo estoy en Barcelona, que he venido a ver a un especialista. Ya estuve en Madrid con otro especialista en manos. Quiero corroborar las dos versiones, a ver si coinciden, y que entre los dos me digan cuál es el tratamiento a seguir.

¿Su participación con la selección española ha influido en la deriva de la lesión?

Creo que cuando tienes una fractura como la que tuve yo, por lo que me han dicho los médicos, siempre cabe la posibilidad de que en el momento en el que el hueso se está consolidando, se desplace un poquito o no se consolide como debe. Y que eso dé un poco más de molestias o un poco más la lata de lo que debería, pero no creo que lo de la selección fuera algo negativo, aunque a lo mejor algún golpe o algún gesto ralentizara la rehabilitación. Al final no sabes cómo el cuerpo va a evolucionar. Lo ha hecho de la forma que nadie quería.

A todo pasado, ¿entiende que se precipitó y se equivocó al forzar un poco para cumplir ese sueño que siempre es vestir la camisa de la selección?

Puede ser, pero yo veía que era, como usted dice, un sueño y siempre que Sergio -Scariolo- ha contado conmigo yo he hecho todo lo posible por estar. Por cómo había evolucionado la mano hasta ese momento, pensaba que podía estar, es cierto que no al 100%, para intentar ayudar a mis compañeros de la selección en algo. Aunque no me arrepiento de ello porque estar con la selección siempre es un orgullo, no sé si a lo mejor el haber hecho tanto en tan poco tiempo pues tiene algo que ver con mi situación de ahora. En su momento tomé la decisión de apretar lo máximo posible para intentar llegar a la selección y ahora ya no se puede hacer nada. Solo queda pensar en la situación en la que estoy ahora y recuperarme lo mejor posible.

Fichar por un equipo y no llegar a debutar, ¿es uno de los peores tragos de su carrera deportiva?

Sí. Esta ha sido la peor lesión de mi vida. Me ha pillado en un momento en el que físicamente, antes de lesionarme, estaba muy bien. Estaba en un nivel de juego en el que me encontraba muy bien. Ha venido en el peor momento posible. También, por lo que había con la selección, por mi fichaje con el Iberostar... Han sido dos cosas que me he perdido, tanto la de tener la oportunidad de estar en un Mundial y también jugar con el Canarias. Al final, lamentarse no vale de nada. Lo que vale es trabajar, asimilar la situación y hacer todo lo posible para mejorar.

¿Se prestaría en un futuro a volver al Canarias?

Sí, ya lo hemos hablado. Esto no es un adiós, sino simplemente un hasta luego. Si en un futuro esa posibilidad sigue abierta por necesidades del equipo y por que yo esté bien de la lesión y físicamente perfecto para competir, por supuesto que por mí estaré encantado de hablar con el club. Solo tengo palabras de agradecimiento para el equipo, para la entidad, para el cuerpo técnico, para la directiva, para todo el mundo? Han hecho todo lo posible para que me recupere. Han confiado en mí, aunque al final no se hayan dado los plazos que queríamos. Me han apoyado y ayudado en los momentos duros, que también los ha habido. Les agradezco todo lo que han hecho tanto por mí como por mi familia.

Suárez, por un mes más

Álex Suárez, temporero llegado hace dos meses a la entidad, seguirá de momento como aurinegro, según apuntó Aniano Cabrera, gerente y director deportivo del Canarias, en Radio Club Tenerife. Así, el menorquín continuará apuntalando un ala pívot que también dispone de Tomasz Gielo y Darion Atkins. Cuestionado por la posibilidad de fichar, Cabrera señalo que "si surgiera alguna oportunidad, lo valoraríamos, pero ahora mismo estamos contentos con los 12 jugadores que tenemos y con los que hemos iniciado esta temporada".

Cinco cupos

Con la marcha de Pablo Aguilar, el Iberostar Tenerife pierde a un jugador de formación. Se queda con cinco, el mínimo para comparecer en la Champions -cuatro en la ACB-.