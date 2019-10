Un año de sanción por amenazas de muerte e insultos

La Federación Tinerfeña de Fútbol incluyó en los acuerdos de su última reunión dos sanciones de seis meses cada una al encargado del material del primer equipo del Atlético Victoria, participante en la competición de la Categoría Preferente, por amenazar de muerte e insultar a uno de los asistentes del árbitro David Barreto Díaz, quien detalló en el acta, dentro del apartado de observaciones, el acoso sufrido por su compañero.

Sucedió en la Ciudad Deportiva Javier Pérez el pasado viernes 27 de septiembre durante un encuentro de Preferente entre el Tenerife C y el Atlético Victoria. Por lo que indica el colegiado en el acta, el utillero del equipo visitante, identificado como tal pese a no formar parte de la convocatoria -estaba cumpliendo una sanción por una expulsión-, mantuvo una actitud ofensiva durante y también después del partido. Barreto Díaz, asistido ese día en el campo por Diego Jesús Hernández Quintero y Ulises Wuttke Lassalle, expone que, sin estar convocado y siendo "identificado por el trío arbitral", J. G. M. escupió a su asistente número dos "repetidas veces durante el encuentro, a escasos centímetros de alcanzarle" y dirigiéndose a él en los siguientes términos: "El siguiente escupitajo te va a dar, maricón de mierda, machupichu asqueroso, deja que vayas al campo nuestro que de ahí no saldrás vivo, no volverás a pitar, todavía te meto una colleja ahora mismo maricón". El árbitro añade que estos insultos se produjeron "durante la disputa del partido", sin concretar una fase del mismo.

Además, apunta que J. G. M. insistió "una vez finalizado" el encuentro, que acabó con el triunfo del Tenerife C por 1-0. "Nos sigue hasta el vestuario visitante, teniendo que ser custodiados por la seguridad privada de las instalaciones, diciendo repetidas veces: qué maricón eres, te vas a llevar una hostia, y al segurita le voy a reventar la porra, cachos de mierda, hijos de puta". Barreto hace constar en el acta igualmente que "la cosa no fue a mayores gracias a la seguridad privada" de las instalaciones del CD Tenerife. Asimismo, señala que el agresor "entró en el vestuario visitante equipado con el chándal del Atlético Victoria" y fue identificado como el encargado del material por contar con "ficha deportiva".