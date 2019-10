"Duele perder, pero por el trabajo estoy satisfecho"

Con sensaciones opuestas. Así se mostró ayer tras el partido Txus Vidorreta, sabedor de que se le había escapado una oportunidad de oro para tumbar a un grande como el Madrid, pero a la vez conforme y contento por el trabajo realizado de los suyos. "El competirles como no lo ha hecho ningún equipo hasta ahora es de valorar, ya que somos los primeros que les hemos obligado a jugar un final igualado. Debemos estar satisfechos por el trabajo realizado, pero duele perder porque tuvimos una oportunidad para ganar", reconoció el técnico del Iberostar, que pidió "seguir apostando por estos jugadores porque han demostrado que se lo merecen". "Competir a este nivel es para estar satisfechos, y si ahora estamos rindiendo así, tenemos un gran futuro por delante cuando ya tengamos mucha más rutina y tengamos más confianza en las jugadas finales", añadió.

No escondió el preparador bilbaíno algunos de los debes aurinegros anoche. Por un lado, el triple. "El equipo no estuvo acertado de nuevo en la línea de tres, y es algo en lo que debemos seguir mejorando, sobre todo en casa, donde tenemos muchísimos tiros liberados", dijo tras el 7/26 de los suyos. Y por otro, la defensa final sobre Llull. "Es que es muy bueno, y cuando está enchufado gana un montón de partidos", empezó reconociendo sobre el escolta de Mahón, para ahondar en que "en el segundo bloqueo directo Gio sí debió haber estado más alto para no jugar tanto con el fallo; no podemos conceder ese triple tras habernos metido el anterior", se lamentó, apuntando igualmente que su equipo pudo "haber gastado alguna falta más".

Precisamente a colación de los contactos en ambos lados de la cancha, Vidorreta se mostró -entre líneas-, ácido con los colegiados. "Tuvimos dos triples para ponernos a dos y gastar luego una falta, que espero no hubiera sido antideportiva, porque hoy [por ayer] no las había, para forzar un último tiro", dijo. "En pretemporada había un montón de antideportivas en cada partido, pero esta vez no ha habido ninguna", insistió. A título particular, el técnico argumentó que la titularidad de Guerra se debió a "tratar de sacar algo a Tavares fuera para que fluyera el juego, pero su defensa fue conservadora", mientras que la presencia final de Suárez se debió a querer "buscar algún triple, y luego rebote".

Mientras, Pablo Laso, técnico del Real Madrid, admitió que fue "un partido complicado" ante un Iberostar "que físicamente tiene mucha energía" y que "está muy bien construido". "Nos faltó chispa ofensiva, pero leímos bien otras situaciones", añadió.

Tercer acto casi perfecto

Pese a que solo logró afrontar con dos puntos de renta el cuarto final, el tercer periodo del Iberostar Tenerife, al menos en labores defensivas, fue más que notable. Así, los isleños dejaron al Real Madrid en únicamente 14 puntos, con un 2/7 en tiros de dos y un 3/9 en triples (12/24 el resto del choque), además de provocarles cuatro pérdidas y permitir que solo dieran una asistencia para un total de 10 créditos de valoración.

Victoria del Obradoiro

El Obradoiro, rival del Iberostar el próximo sábado, venció ayer de forma agónica, y tras dos prórrogas, al Bilbao Basket (98-96). Fletcher Magee destacó con 25 puntos. También ayer el Murcia logró su segunda victoria del curso, esta vez a costa del Zaragoza (89-70). A la misma hora que el Iberostar, el Joventut vio como el Burgos le remontó con un parcial final de 11-27 para imponerse 74-82.

Hoy, otros cinco partidos

Para hoy están fijados otros cinco partidos de la tercera jornada. El Fuenlabrada-Estudiantes y el Manresa-Gran Canaria se jugarán a las 11:30, quedando para las 16:00 el Valencia-Betis, el Baskonia-Unicaja a las 17:30, y el Andorra-Barcelona a las 19:00.