Dias: "La derrota no enseña a donde podemos llegar"

Con la razonable tristeza que deja una derrota en una final del calibre de la disputada ayer en el Pablos Abril, pero con la convicción de que el margen de mejora blanquiazul está por encima del histórico Voleibol Logroño. Los protagonistas blanquiazules compartieron parecer una vez concluyó el primer partido oficial de la temporada 2019/20.

David Martín, presidente y exentrenador del cuadro blanquiazul, revela que le resultó complicado este nuevo rol en el palco. Flavia Dias, entrenadora del Sanaya Libby's Haris, asume que muchas jugadoras no rindieron al nivel esperado, y que la clave estuvo en las deficiencias a la hora de montar los ataques. Mientras, la opuesta Patri Suárez, a pesar de haber realizado una buena final, no está contenta al no haber conseguido el triunfo.

David Martín

Hace un año, era él el que dirigía la final de Supercopa, ayer, a David Martín le tocó estar en el puesto de la presidencia. "Empezamos a jugar en el tercer set, cuando ya no teníamos margen. Entonces las jugadoras se soltaron. El equipo entró tarde en el partido, pero me voy satisfecho con el tercer set", apostilla el directivo. De igual forma, destacó que el Haris, a diferencia del Logroño, "tiene mucho margen de mejora", asegura. Por último, reconoce que le cuesta asumir su nuevo rol: "Estuve atacado, me he dado cuenta que no sirvo para estar en un palco".

Flavia Dias

La técnica brasileña alaba el desempeño de un equipo que ha mantenido la "base de los últimos años. Nosotras estamos en construcción, tenemos que crecer aún", indica. "No hemos visto la potencia de nuestras jugadoras. A parte de Patri (Suárez), que ha estado enchufada desde el principio, las demás me han dejado mucho que desear en ataque; les faltó agresividad", relata la exjugadora. Para Flavia, la derrota también tiene cosas "positivas. Nos pone los pies en el suelo y enseña donde estamos, pero no evidencia a donde podemos llegar", sentencia.

Patri Suárez

La opuesta actuó de referencia en su equipo. "No estuvimos a la altura para levantar la Supercopa. No puedo estar contenta por haber hecho un buen partido, ya que de nada sirvió", dice.