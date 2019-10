Vicky Savard, dispuesta a desconectar al Logroño

Un fichaje con triple acción. Así podría definirse la incorporación de la canadiense Vicky Savard al Sanaya Libby's La Laguna que, no sólo refuerza el ataque y recepción blanquiazul, sino que desnutre a un rival directo y, además, aporta sobre él un conocimiento más fidedigno. La cañonera llega procedente del Voleibol Logroño, rival del Haris en la final (Pablos Abril, 17:00 horas) de la Supercopa Iberdrola 2019.

Savard arribó al potente Voleibol Logroño el 5 de junio del pasado año procedente del HPK Hämeenlinna de Finlandia. Su 1,85 de estatura complementó el ataque riojano. El pasado 25 de junio, la receptora se decantó por la propuesta lagunera. Tocaba cambiar de aires y volver a ilusionarse.

La norteamericana es de las jugadoras que se acomodan instalándose en un solo equipo. Prueba de ello es que, las tres últimas campañas las ha disputado en tres países diferentes: Austria, Finlandia y España. En la presente temporada, repetirá nación pero no comunidad autónoma.

"Ha sido muy fácil adaptarme. Este equipo, pese a tener muchas jugadoras nuevas, es como una familia. La Isla es espectacular, es como estar de vacaciones pero trabajando", relata a EL DÍA. Vicky comenta que el vivir con Patri Suárez le "facilita" mucho las cosas, sobre todo a la hora de "conocer en profundidad" el club y el entorno, subraya la jugadora.

Su salida de Logroño nada tiene que ver con haberse encontrado a disgusto en lo que considera un "gran equipo. Fue una experiencia muy buena. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron pero, ahora, estoy preparada para esta nueva etapa. Suelo cambiar de equipo en cada temporada, ese fue el motivo de mi salida", asevera sobre su marcha del cuadro de Lobete.

Vicky Savard reconoce ya estar "concentrada" en la final de hoy que tendrá para ella connotaciones especiales, no obstante, dice que estaría "igual de motivada", si en lugar de May Deco Logroño, se midieran a "cualquier otro equipo. Me ilusiona disputar una Supercopa", dice.

Si bien es cierto que Juan Diego García fue el entrenador del Logroño 2018/19, Esther López repitió como segunda entrenadora. Ahora, la que fuera líbero del histórico Tenerife Marichal, es la máxima responsable técnica. Vicky la conoce muy bien. "Me encantó trabajar con ella. Tiene una visión que va más allá de lo que se puede ver en la cancha. Esther es proclive a que cada una desempeñe su estilo, siempre y cuando trabajen duro. Creo que propondrá un juego menos fijo que el de Juan Diego; mucho más intransigente en sus planteamientos de juego", explica.

En lo que respecta a su preparadora, Flavia Dias, que también debuta hoy como primera de abordo en las labores de dirección técnica, revela que "se ha adaptado perfectamente a su nuevo rol. Todo es diferente cuando una entrenadora ha sido jugadora durante 13 temporadas", comenta.

"El Logroño, como el Haris, está todavía está en construcción. Aunque tengan jugadoras que repiten, tienen que asimilar la idea de Esther para sacar el máximo provecho de sus habilidades. Lo que está claro es que, aunque lo pueda parecer, no son perfectas. Ambos equipos daremos lo mejor, será una final muy interesante", argumenta la excañonera del May Deco.

Consciente de que este tipo de partidos suelen decidirse por detalles, apunta hacia algunos nombres propios que habrá que vigilar sobre el taraflex colocado en el Pablos Abril. "Hay que cuidar mucho a jugadoras como Daniella (Da Silva), Helia (González), Iva (Pejkovic) y Fernanda (Gritzbach) tienen muchísima experiencia. Son jugadoras que llevan mucho tiempo jugando juntas. No sé que podremos esperar de ellas y de la manera en la que funcionarán las que ya estaban con las que han llegado este verano. No sé qué podemos esperar exactamente de ellas", apostilla la blanquiazul.

En su exposición, la oriunda de Quebec deja entrever que en la idiosincrasia de la entidad que preside Carlos Arratia hay instalada una mayor presión que en el conjunto del Pablos Abril de Taco. "Aquí (por el Haris) lo primordial es el equipo, sea positivo o no el resultado. La unidad grupal está muy por encima del simple hecho de ganar", refrenda Savard.

Entre las claves para que la Supercopa Iberdrola 2019 caiga en la vitrina tacuense, la ariete blanquiazul señala la importancia de que las seis del Sanaya Libby's La Laguna jueguen "juntas" y mantengan una "alta exigencia. Debemos trabajar muy duro y ser regulares durante el desarrollo del encuentro", advierte.

"Debemos que confiar las unas en las otras. Tenemos jugadoras muy buenas y somos un equipo renovado. El mejor resultado llegará con el trabajo conjunto que desempeñemos como equipo", concluye una Vicky dispuesta a forzar el cortocircuito en la sofisticada maquinaria riojana.