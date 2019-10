Garai: "Debemos estar lúcidos arriba"

Aritz López Garai realizó ayer un exhaustivo análisis de las causas que han llevado al Tenerife a tropezar en tres ocasiones consecutivas como local, una circunstancia que contrasta con su solvencia a domicilio. "El rival en su estadio tiende atacarte más y nosotros, con espacios, somos peligrosos a la contra. En casa parece que nos entregan el balón desde el inicio y tenemos que construir. Eso cuesta cuando se ponen todos por detrás del balón. Con el juego colectivo llegas a zonas determinantes y lo hacemos bastante bien, pero ahí tiene que aparecer el talento, un buen desmarque, un disparo, una pared? Somos muy dominadores pero no encontramos espacios y da la sensación de que jugamos más lento que fuera", explicó con detalle.

Como solución, el preparador vasco apuesta por "un cambio de ritmo cuando llegas a las zonas de verdad, que es donde se ganan los partidos y donde el futbolista tiene que meterle otro ritmo porque ahí es donde está la excelencia". Se refiere a los últimos 30 metros porque en los primeros 70 hay que jugar con paciencia, sin histeria". No obstante, apeló al paso de las jornadas para lograrlo porque "todo necesita un tiempo y paciencia para que la confianza no disminuya y que no nos entren las prisas".

En su intención de aportar otras vías para hacer daño al rival, López Garai pidió "centrar mejor desde los laterales y mejorar la amenaza con el disparo fuera del área". En esta última faceta, se refirió a que "Aitor Sanz y Borja Lasso llegaron seis o siete veces cada uno y a veces hay que amenazar con el disparo y no seguir jugando porque cuando disparas desde lejos los defensas acaban saliendo y no defienden solo los centros".

En definitiva, el entrenador del Tenerife cree que se hace necesario "un paso al frente". Para ello, planteará un once "con novedades", sobre todo teniendo en cuenta que el partido contra el Oviedo está "muy cercano" y que "jugando tres partidos en seis días, seguramente hay que refrescar el once y la convocatoria con gente que nos dé un extra de energía". No adelantó la identidad de los que podrían sumarse a los 18 citados, aunque insistió en que tiene a su disposición "gente muy buena", por lo que "siempre hay dudas" a la hora de elegir.

El Tenerife se enfrenta a un partido peligroso y contra un rival que llega después de dos victorias consecutivas. "El Extremadura presiona muy fuerte, consigue que el rival no juegue a lo que quiere. Te van ganando terreno. Tienen un gran ritmo de juego y, con este entrenador, el año pasado ya hicieron una machada", expuso López Garai antes de lanzar una advertencia a los suyos: "Como pensemos que sin estar al cien por cien y jugando al trantrán lo sacaremos, nos equivocaremos".

A su juicio, no hay comparación con los choques ante Fuenlabrada y Oviedo. "Es diferente. Lo mismo vienen a por nosotros y encontramos espacios, o a lo mejor lo hacen tan bien que somos incapaces de encontrarlos. No se sabe, pero tenemos que estar más lúcidos arriba", señaló el técnico vasco.

Anuncia novedades en la lista de convocados

"Mi obligación es tener a todo el mundo enganchado, hay jugadores a los que veo que se le ha pasado ese momento de verse fuera y ya están casi listos para entrar. Ellos saben que puede haber novedades", empezó diciendo López Garai a la hora de referirse a los suplentes de los últimos encuentros. Pese a esta ventana a la esperanza, dejó claro que sería "responsabilidad del que se desenganche si lo hace". Eso sí, se manejó con cierta comprensión en "semanas así" porque parece que "es feo porque ni juegan ni entrenamos apenas" por la proximidad de los encuentros, que dejan un margen de maniobra escaso. "Es un placer tener esta predisposición de la plantilla y su actitud", remató finalmente.

El nueve y la lesión de Sam Shashoua

El técnico defendió a Ramón Miérez. "Por la forma de jugar del equipo a nuestro nueve no le dan espacios, pero tampoco necesitamos que entre mucho en juego. Sí necesitamos que le pille cerca cuando lleguemos, cerca de donde pasan las cosas. Ha hecho muchas cosas bien, le falta que le lleguen ocasiones y meta goles, pero nos da mucho", aseguró. En cuanto a la ausencia, una semana más, de Shashoua, explicó que "se fue el miércoles a hacerse unas pruebas. Llegará hoy o mañana. Veremos cuál es el diagnóstico, pero no creo que difiera mucho de lo que hicimos aquí porque nuestro cuerpo médico es muy bueno. Pero otra opinión le dará más confianza".