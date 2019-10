De la Fuente cita al delantero tinerfeñista Dani Gómez

Dani Gómez recibió ayer la llamada del seleccionador Luis de la Fuente y se perderá el partido del próximo viernes ante el Rayo Vallecano. El delantero cedido por el Real Madrid acudirá a la convocatoria de la selección española sub-21 para el partido amistoso ante Alemania y el oficial ante Montenegro, correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo de 2021.

La noticia fue recibida de forma positiva por Aritz López Garai, pese a que no podrá contar con el punta en Vallecas. "Me alegro muchísimo por él. Me llamó el seleccionador Luis de la Fuente antes del entrenamiento para ver cómo lo veía y saber mi opinión. Le he dicho lo que pensaba y se ve que mi opinión le ha gustado", bromeó antes de referirse a lo que supone esta llamada para el jugador blanquiazul: "A Dani le vendrá bien, es un estímulo positivo y sabe que más le vale hacerlo bien aquí para que le siga llamando. Es muy buena noticia para él y para el club".

La lista está liderada por Dani Olmo,que será competencia directa del atacante del Tenerife, cuyo gran momento hace pensar que se le puede quedar pequeña La Rojita. "De momento, está con nosotros y está encantadísimo. Está cumpliendo sus etapas y su proceso de formación. Es jovencísimo, tiene mucho futuro y está rindiendo muy bien, tampoco es incompatible que pueda jugar con nosotros y con la Absoluta", admitió De la Fuente al que no le preocupa esa opción porque "van apareciendo otros".