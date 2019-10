El CV Haris no pudo ganar al May Deco Voleibol Logroño

No hubo sorpresas y el May Deco Logroño se adjudicó la Supercopa Iberdrola de voleibol femenino al imponerse con facilidad al Sanaya Libbys La Laguna Haris por un contundente 0-3, en un partido en el que las tinerfeñas, pese a su trabajo constante, no lograron controlar, cosa que si lo hizo el conjunto que prepara Esther López.

Las tinerfeñas lo intentaron, pero se encontraron enfrente a un rival mucho más experto y conjuntado y que supo sacar petróleo de los errores locales.

Pronto se vería la superioridad del equipo riojano y desde el inicio del partido mandaron en el marcador. Con el 3-8, Flavia Dias de Lima, entrenadora del equipo insular, tuvo que parar el choque con un tiempo muerto en busca de ordenar a su equipo en defensa, así como buscar una alternativa al buen bloque local.

Tras ese tiempo muerto, el Haris reaccionó y con el buen trabajo de Diouf en la red y de Patricia Suárez en ataque, el marcador se igualó (8-9), pero fue solo un querer y no poder por parte del equipo tinerfeño. El May Deco Logroño, con un equipo más experto y conjuntado, supo mantener la serenidad y volver a mandar en el electrónico para llevarse el primer set (12-25).

Fue muy similar el segundo juego. El Sanaya Libbys La Laguna buscaba la fórmula de romper la defensa del Logroño. Lo intentaba por zona 2, pero el trabajo defensivo de las visitantes fue muy serio y supieron aguantar bien hasta el final.

El tercero fue el más igualado y los pequeños errores de las tinerfeñas fueron las que permitieron al Logroño ganar por 22-25. Con 0-2 a su favor, el Logroño bajo su intensidad y eso lo aprovechó el Haris para plantar cara a su rival. Las diferencias en este tercer set fueron mínimas hasta el final donde las tinerfeñas cometieron errores clásicos del principio de temporada.

Con 22-21, tenían el partido de cara, pero ahí salió la experiencia del rival para terminar ganando por ese 0-3.

Ficha técnica:

0. Sanaya Libbys la Laguna: Suárez, Araco, Schlegel, Michelle, Soares, Diouf -inicial- Nira Pérez (líbero), Hernández, Santrana y Sandell.

3. May Deco Logroño: Berbel, Gritzbach, Da Silva, Bento, González, Bergren, -inicial- Llabrés (Líbero) y Sánchez.

Parciales: 12-25, 14-25 y 22-25.

Árbitros: Alexis Fuentes y Aday González.