Singler se apunta al desafío mayúsculo

"Ya tengo el pie bien y estoy disponible para todo lo que me pida Vidorreta"

Llegó la hora del NBA Kyle Singler. Después de no haber podido comparecer en los dos primeros choques de la Liga Endesa -Bilbao y Unicaja-, el norteamericano está presto para volver a estar a las órdenes de Txus Vidorreta -compartieron vestuario en el Alicante del curso 2011/2012- mañana -19:30 horas, Santiago Martín- contra su exequipo, el Real Madrid.

El alero tiene superada la contusión esguince en su antepié izquierdo que le privó de debutar ante los hombres de negro en el Pabellón Santiago Martín, así como de jugar en Málaga.

"Estoy mucho mejor y el pie ya lo tengo bien. He podido entrenar", señaló a El Día un canarista que sabe de la "importancia" de un choque para el que ve a su equipo "muy bien. Espero que podamos continuar con todo lo bueno que hemos hecho en Málaga".

Cuestionado por la disponibilidad en cuanto a minutos que podría tener, Singler es meridiano. "Incluso creo que podía haber jugado unos minutos en el partido anterior. Me encuentro bien y estoy disponible para todo lo que me pida Txus", concretó.

Versátil, el de Medford está disponible para desempeñarse en su posición de tres o incluso cubrir contingencias en el ala pívot. "El equipo tiene cuatros muy buenos. Por problemas de faltas, siempre puedo ayudar ahí, pero mi posición natural es la del alero. En función del plan de partido que se ha preparado, no creo que haga mucha falta", aseveró.

Siempre creyó en Pablo Laso

Tras el retorno de Rudy Fernández a la NBA -jugó unos partidos en el Madrid debido al cierre patronal-, Pablo Laso, en su primer curso como entrenador blanco, confió en Singler -compartió vestuario con los todavía en activo Felipe Reyes, Sergio Llull y Jaycee Carroll, así como con el tinerfeño Sergio Rodríguez y su actual compañero Dani Díez-, quien se despidió del Alicante y de Vidorreta.

Casi ocho años después, el técnico vitoriano ha hecho historia con la entidad capitalina. "Siempre creí en sus posibilidades. Sabía que era un entrenador que lo iba a hacer bien. En todo momento me encantó jugar a sus órdenes. Es único en el sentido de cómo se acerca a los jugadores y la relación que mantiene con ellos. Es merecedor de seguir en un equipo tan grande como el Real Madrid", ante el que Kyle disputará una contienda "especial".

El lagunero Álex López se va sintiendo "cada vez mejor"

El talón de la pierna izquierda de Álex López progresa adecuadamente. Después de no jugar ni dos minutos en el estreno liguero ante el Bilbao, el tinerfeño ya fue utilizado por Txus Vidorreta en casi 13 minutos frente al andaluz Unicaja.

"En los últimos 10 días está desapareciendo bastante el dolor. Me estoy encontrando mejor y entrenando con un poco más de regularidad. Espero seguir teniendo buenas sensaciones para llegar bien al partido -mañana- y ayudar a mis compañeros en lo que se pueda", explicó el base.

El 'déjà vu' de Gielo

Hace poco más de un año, el 30 de septiembre de 2018, Tomasz Gielo vio cómo se truncaba su primer curso como canarista. La mala fortuna se cruzó en su camino sobre el WiZink Center. En un lance con Facundo Campazzo, el polaco se rompió el tendón rotuliano de su rodilla derecha. Después de una larga recuperación, el internacional se vuelve a cruzar, en el que será su tercer partido oficial, con el Real Madrid. "Me gustaría decir que este partido no va a ser especial para mí, pero la verdad es que sí. Es como si volviese al momento previo a la lesión", explica el protagonista. Y es que el lance está completamente olvidado. "Fue un accidente que no pude controlar. Lo que sí puedo controlar ahora es mi trabajo físico y mental. Cada día estoy más cómodo en la cancha". En el presente, Gielo se siente sumamente afortunado. "Estoy muy agradecido por poder jugar otra vez. Tras la lesión, mi mentalidad cambió. Jugar cada día al baloncesto, un deporte al que amo, es algo maravilloso. Cada día, en los entrenamientos, tengo una sonrisa. Quiero jugar muchos años más, pero esta temporada es especial para mí porque he vuelto y puedo seguir con mis objetivos", remarcó un ambicioso jugador que debe ir paso a paso para volver a ser el que era. "Es un proceso. Necesito ajustar otra vez diferentes cosas. Lo mejor es que no tengo problemas con la rodilla", finalizó el interior canarista.

Una Hamburguesa a tope

Ayer, en horario matinal, se terminaron de vender las pocas decenas de entradas que restaban en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín. Así, más de 5.000 almas se citarán en el encuentro frente al coloso merengue.