El Sanaya Libby's se enfunda la blanquiazul para el arranque

En el día de ayer, las instalaciones de Hatusa (Volkswagen Canarias) acogieron la puesta de largo de la final de la Supercopa 2019, que tendrá lugar este sábado (17:00) en el Pablos Abril y que enfrenta al Sanaya Libby's La Laguna y al May Deco Logroño. Aprovechando la convocatoria, la entidad lagunera desveló sus equipaciones para esta campaña. La segunda indumentaria es la misma que en la 2018/19.

Una temporada más, la distribuidora canaria del fabricante alemán estará en la relación de sponsors principales de la entidad que preside David Martín. El dirigente tomó la palabra para agradecer el "fundamental granito de arena" que siempre le ha brindado Volkswagen Canarias al club. También aprovechó para establecer un símil entre su equipo y el mundo automovilístico: "Llegamos a la Supercopa con la cilindrada a tope. Ojalá el equipo dirigido por Flavia Dias le arrebate el título a Logroño".

Martín también habló de la gran expectación que está generando el trascendental partido. "Tenemos previsión de lleno para el Pablos Abril; se nos está quedando pequeño. Ojalá podamos ampliar el aforo de esa instalación", comentó.

Tras el anhelo de dejar "la Supercopa en la Isla" que expresaron los responsables de Hatusa y Volkswagen, la entrenadora del Sanaya Libby's La Laguna, Flavia Dias, agradeció a los profesionales y a la marca que representan el "creer y confiar en el equipo".

"Hace cuatro semanas empezamos con un nuevo ciclo, pero durante todo este tiempo no se ha hablado de David (Martín); él nos ha dejado un legado. No ha sido fácil para él dejar el banquillo, ha puesto el club y su familia por delante; eso enseña lo que es David. No puedo tener mejor ejemplo que él", refrendó la brasileña.

En lo estrictamente relacionado con la final que disputarán las tinerfeñas ante el Logroño, Dias reveló que sus huestes ya están "preparadas para pelear de tú a tú con el Logroño. La presión de Logroño no la tenemos, la ilusión sí. Todas las jugadoras dejarán lo máximo. Queremos seguir agrandando la historia del club", concluyó la técnica.