López Garai pide competir "sin histeria"

Confiesa que tiene la duda de repetir la alineación del Anxo Carro o dar descanso a algunos de los titulares

La derrota ante el Fuenlabrada en el último partido en el Rodríguez López dejó una enseñanza en la plantilla del Tenerife. Ese día, Aritz López Garai se mostró sorprendido por la urgencia con la que el equipo intentó, sin éxito, poner el resultado a su favor. En el regreso al estadio en una situación similar -la oportunidad de dar continuidad a una buena actuación a domicilio-, el entrenador tiene claro que su mensaje debe servir para que sus futbolistas no caigan en la misma trampa. "No hay que tener ni histeria ni prisas, sino dejar que el partido siga su desarrollo y estar tranquilos", manifestó ayer.

Sin cometer el "error" de pensar que, por su condición de colista, el Real Oviedo presentará poca oposición, el técnico dio a entender que el Tenerife tendrá mucho ganado esta noche si, simplemente, consigue manejar el encuentro a su "ritmo" y a su "manera". Pero sin apuros. "No hay que querer ganar en el primer minuto, porque, quieras o no, habrá que jugar más de 90, sino madurar el partido, saber dónde hay que llevar el balón y hacer daño; y luego, contrarrestar lo bueno del rival".

Precisamente, destacó la presencia en el Oviedo del máximo goleador de la categoría, Alfredo Ortuño, autor de siete tantos en ocho jornadas. "Es un rival que juega con mucha velocidad y tiene al Pichichi, un chico que mete todo lo que toca", advirtió Aritz antes de añadir que el Real Oviedo es "muy fuerte" balón parado y en acciones de estrategia.

López Garai calificó como "momentánea" la situación clasificatoria del rival. "Si pensamos que por ser el último es mucho peor que los demás, nos equivocamos, sería empezar perdiendo", dijo sobre un adversario cuyo nombre ya es suficiente para infundir respeto. "Vendrán a por nosotros e intentarán atacarnos", apuntó.

En cuanto a sus planes, no desveló si dará descanso a algunos de los titulares en Lugo, teniendo en cuenta que el Tenerife volverá a competir este sábado (en el Heliodoro ante el Extremadura). "No tengo claro ni el equipo titular ni la convocatoria", confesó tras el entrenamiento de ayer, el único con el que preparó el encuentro de hoy. En ese aspecto, reconoció que tendrá que convivir con la duda de repetir con los once del Anxo Carro o realizar alguna rotación. "El equipo ganó de forma contundente y me planteo que lo que sale bien, no se toca; pero también está la opción de hacer cambios, porque hay gente que podría estar cansada", reflexionó Aritz. "Al final, cuando acabe el partido sabremos si era mejor repetir o refrescar", agregó dispuesto a "meditarlo todo bien" y aclarando que sus planes no dependen de la jornada del sábado.

No obstante, hay casos especiales, como los de Carlos Ruiz y Aitor Sanz, los más veteranos en las últimas alineaciones. "Cuando eres mayor, lo que más notas es el tiempo de recuperación", señaló Aritz, que pasó por esa etapa hace poco tiempo. "Los esfuerzos en los partidos son más o menos similares y los soportas con 35 años si estás bien preparado, pero el tiempo de recuperación es más lento que en los chicos de 25", dijo sin obviar que tanto Carlos como Aitor le están "dando mucho" al Tenerife y "saben estar en los momentos difíciles" de los partidos. "Carlos lleva una trayectoria muy buena y ha hecho méritos para quedarse ahí y no moverse; y Aitor es más de lo mismo", argumentó López Garai volviendo al dilema principal. "Siempre te queda la duda de si van a estar no disponibles para aguantar los 90 minutos, pero dicen que están bien".

El técnico de Baracaldo tomará una decisión con el propósito de "no ver al equipo cansado" esta noche. "Me equivocaría si no utilizo a toda la gente que está fresca y está pidiendo paso. Es un debate interno que debo resolver".

En definitiva, afirmó que elegirá en función a lo que "pueda venir bien" para el compromiso con el Oviedo. "No va en base a jugar en casa o fuera ni a haber ganado o perdido, sino al tipo de partido".

Rozada quiere que el Oviedo sea valiente en el Heliodoro

Javier Rozada pasó del filial al primer equipo del Real Oviedo tras la quinta jornada de Liga, elegido como sustituto de Sergio Egea. Debutó con un empate en el Carlos Tartiere ante el Extremadura, siguió con una derrota por 2-1 en El Toralín y rozó el primer triunfo el pasado domingo como anfitrión del Zaragoza (2-2). A pesar de que los resultados no respaldan su discurso, el técnico sostiene que el Oviedo está "en el camino" adecuado para empezar a ganar, y pone como ejemplo la actitud de sus futbolistas en el reciente empate con el Zaragoza. "El equipo recibió golpes y se levantó", destacó Rozada haciendo alusión a un encuentro en el que el Oviedo estuvo "más cerca de ganar que de perder" y que ya va encontrando el "camino" a seguir. "Ahora jugaremos ante un rival que hace posesiones largas y es muy organizado cuando recupera el balón, pero tendremos que ser valientes, robar y que el fútbol nos dé lo que necesitamos".

El ejemplo de Bermejo

"Llegó de Segunda B sin hacer ruido y al principio no tuvo los minutos que tal vez mereció, pero no paró de entrenar ni de intentar jugar, y cuando le di la alternativa, fue de los que dijeron que de ahí no se movía". Así resumió López Garai la prometedora etapa inicial en el Tenerife de Álex Bermejo, al que puso como ejemplo para otros compañeros jóvenes, como Dani Gómez, Shashoua, Shaq Moore, Mazan e incluso José Naranjo, de los que espera que "demuestren ese hambre de querer quedarse en el once". Aritz afirmó que es "una gozada" tener en la plantilla a un jugador como Bermejo, no solo por su producción ofensiva, sino también por su sacrificio.

El pico alto de Malbasic

Al principio le encomendó la función de delantero para hacerlo coincidir en las alineaciones con Suso y Naranjo. Pero se dio cuenta de que en ese puesto, jugando de espaldas, "le costaba" dar su mejor versión. "No es un delantero al uso", indicó López Garai sobre el serbio. Luego, el estado de forma de Bermejo fue aclarando la elección del interior zurdo, de manera que López Garai llegó a la conclusión de que Malbasic podía encajar mejor en la banda derecha. "Había que ir jugando con los picos de forma, y Filip está ahora en uno alto, con confianza y encontrando la portería, que es importante; y está trabajando bien para el equipo".

Shashoua, a otro médico

Después de un mes entrenándose a menor ritmo y sin opciones de jugar por una lumbalgia, Samuel Shashoua buscará una segunda opinión visitando la consulta de un médico de Inglaterra, su país natal. En cualquier caso, Aritz avanzó que, "si todo va bien", Shashoua irá entrando "poco a poco" en la dinámica de trabajo del grupo la próxima semana. "Si no, será muy tarde y le va a costar", dijo.

La fiabilidad como local

En Albacete, Elche y Lugo, el Tenerife demostró que su rendimiento a domicilio está siendo "bastante alto". Ahora le toca dar la misma respuesta en el Heliodoro, donde ganó "bien" al Numancia, se vio condicionado por la expulsión de Milla en el derbi y sufrió el "accidente" del 0-1 con el Fuenlabrada. "Vamos a intentar ser fiables en casa. Creo que en juego lo estamos siendo, pero necesitamos tener un poco más de acierto y estar más lúcidos", declaró orgulloso de la pegada exhibida en Albacete y Lugo.