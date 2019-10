Batista: "No me arrepiento de nada; confiamos en David Amaral"

" No vamos a rasgarnos las vestiduras", dice

No ha sido el comienzo de temporada deseado para la UD Granadilla Tenerife Egatesa. Bajo la batuta técnica de David Amaral, el cuadro blanquiazul ha conseguido dos puntos de los doce que se han puesto en litigio durante las cuatro primeras jornadas. No obstante, la directiva encabezada por un Sergio Batista "algo preocupado", sigue manteniendo intacta la confianza en el técnico ariquero.

El último encuentro liguero, en el que el Levante UD se llevó la victoria de La Palmera (0-1), sumado al triunfo del Betis, han dejado a las guerreras en puestos de descenso. La situación no ha rebajado ni un ápice el "buen clima y confianza en el entrenador, ni por parte de la directiva ni de las jugadoras", expone a EL DÍA el máximo mandatario del representativo femenino.

"Tengo la preocupación normal de cualquier persona responsable de un club cuando los resultados no son los esperados. Es mucho lo que nos estamos jugando este año y, como en los anteriores, el mensaje es el de salvar la categoría. Muchos no se creen que el objetivo sea la permanencia porque creen que esto es un juego de niños", comenta Sergio Batista.

El empresario asegura que no volvería sobre sus propios pasos. "No me arrepiento de nada. La única persona que no se equivoca es la que no toma decisiones; mientras, el único juez que nunca marra es el tiempo. La confianza en David Amaral es absoluta", refrenda.

En su exposición, el presidente blanquiazul alude a los números de campañas anteriores, tales como el inicio de la 2017/18 con Toni Ayala al frente, o como el ecuador de la 2018/19, donde el equipo solo venció dos encuentros de una docena. "Con los mismos números, o incluso peores, hemos alcanzado puestos de privilegio. Asumo y respeto todas las críticas, pero para opinar hay que ver cómo trabaja, entrena y compite el equipo. No me gusta cuando las críticas son malintencionadas. En circunstancias normales, podríamos tener seis puntos más", apostilla.

Consciente de que, tras el parón de esta semana vendrán "dos partidos difíciles -ante Madrid y Real Sociedad-", Sergio niega que vaya a tomar cualquier determinación drástica. "Podemos estar dos o tres jornadas más sin ganar. No vamos a rasgarnos las vestiduras por ello", concluye el presidente.