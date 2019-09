"Si sigo en estas marcas, voy a estar en puestos de medalla en el Europeo"

Prácticamente sin tiempo para degustar el sabor de la satisfacción personal y el reconocimiento del planeta tras un séptimo puesto mundial en Tailandia, Andrés Mata regresó a España. El lagunero de adopción mejoró los tres récords nacionales que él mismo ostentaba; 162 kilos en arrancada, 194 en dos tiempos -rozó el bronce de la general- y 356 de total olímpico. El halterófilo de menos de 81 kilos rozó la quinta posición, pero asegura estar muy "satisfecho" de su competición en el Campeonato del Mundo de Halterofilia, ya que la cita disputada en Pattaya hace ocho días le da unos puntos muy valiosos de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Pocos peros se le pueden buscar al Mundial que ha realizado.

Así es. Estoy muy, muy feliz. Fue una competición sencilla; estaba con los pesos que manejaba y, en mi grupo -C-, no había prácticamente rivales. Fuimos a asegurar una buena marca en el primer intento para coger confianza sobre la tarima. Como no había gente con mis marcas en esa tanda, hice saltos grandes de peso; salí con 152 kilos en arrancada, que los manejo bien. Luego saltamos a pesos más importantes como el de 158 y, a posteriori, fui a por la marca con 162; me quedé un poquito corto en el tirón pero lo compensé con los hombros, apreté y caminé un poquito hacia delante. Con esas buenas sensaciones que me dejó el récord de España, aunque con algo de nerviosismo por haber subido en arrancada, me centré en el dos tiempos. Al final, salí con la misma estrategia, aunque algo más apretada, y le di también bien, fácil.

Se quedó a poco de igualar el quinto puesto del Mundial Absoluto de Anaheim 2017.

Con la mejora del récord de España, me fui a por los 200 kilos que ya he levantado recientemente en entrenamientos. Casi los hago pero, al recolocar la barra, sentí una pequeña distensión en la rodilla que me impidió hacer técnicamente bien el movimiento; empujé un poco hacia delante para evitar el dolor de rodilla y ya no pude aguantarla bien. Decidí no forzar para evitar males mayores. Ya me he tratado y, por suerte, estoy bien.

Lo que parece evidente es que Andrés Mata ha crecido mentalmente.

Creo que sí. He conseguido moverme en unas marcas con las que he entrenado, cosa que, en muchas ocasiones, no he podido levantar en competición. Ahora las estoy sacando y se está notando el trabajo que estamos haciendo; de cabeza estoy mucho mejor para competir. Ya sé prepararme mejor para las competiciones, y no tanto para subir las marcas entrenando.

Con los últimos puntos logrados, ¿se ve más cerca de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Veníamos buscando puntos para la clasificación para las Olimpidadas, es cierto. Los Campeonatos del Mundo son competiciones oro -las que dan más puntos olímpicos- y vinimos a hacerlo lo mejor posible. Esta competición era muy, muy importante y me va a subir unos cuantos puestos en el ranking mundial. Aún no sé cuántos porque no han actualizado la clasificación, pero ya lo he calculado y me da para ascender algunas posiciones. Si no sucede nada extraño y va todo bien de aquí al trimestre que viene, puedo conseguir una de esas plazas.

¿Estamos ante el mejor momento de la carrera deportiva de Mata?

Sí. Estoy en mi mejor momento. Físicamente estoy muy bien y en los entrenamientos también. He cambiado la manera de descansar, preparar y optimizar el trabajo en las competiciones. Me estoy preparando para mejorar mis marcas en ellas, y se está notando. Me encuentro muy bien y creo que puedo seguir subiendo la marca, todavía me noto con margen.

La primera piedra de toque, en dos semanas.

Así es. Iremos a San Marino a la Copa Mediterránea -nivel plata- y, después de eso, iremos a Perú -9 de noviembre- a una competición que entra en el tercer periodo; esta sí que es un poquito más importante. Vamos a ver si volvemos a entrar en ritmo de entrenamientos para, cuando se acerque la competición, descargar y ver si sale tan bien como el Mundial.

A partir de ahí, ¿en cuántas competiciones tomará parte de cara a obtener plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

El año que viene competiré una o dos veces importantes. Seguro participaré en el Europeo, luego veré si participo en otra. No lo tengo claro. Si llego a la cita continental con las marcas que estoy tocando en estas competiciones, voy a estar en puestos de medalla a nivel de total olímpico.

En ella, así como en la cita peruana no estará la tinerfeña Atenery Hernández por lesión.

Así es. Está teniendo problemas con las lesiones y no está teniendo suerte. Ante una situación así, sólo le queda seguir trabajando, que seguro que en competiciones futuras le van mejor las cosas.