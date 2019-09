Aritz López Garai: "Dimos un rendimiento fiable y acorde a lo deseado"

Aritz López Garai se mostró feliz desde el inicio de su comparecencia por el "rendimiento fiable y acorde a lo que el equipo puede dar" que ofreció en el Anxo Carro ante el Lugo. "Son siete puntos de nueve posibles fuera de casa en los últimos partidos", quiso resaltar en su primera respuesta para, a continuación, admitir que hubo "veinte minutos malos, en los que hemos sabido sufrir porque casi nos empatan. Y luego, en la segunda mitad, hemos tenido pausa y pegada cuando tocaba".

Cuestionado por las decisiones del VAR que ayer beneficiaron a su equipo, el técnico se quejó "del tiempo que tarda en tomar las decisiones", pero no discutió sobre las decisiones porque "hoy diré que estoy contento y el día que no me beneficien, lo contrario. Al final hay una persona que ve las imágenes y decide. El Lugo no estará contento. Nosotros, sí. Creo que solo podemos pedir que no haya tanta incertidumbre porque los entrenadores sufrimos", indicó.

El preparador vasco aprovechó para pedir paciencia. "Ni después de Fuenlabrada eran todo nubes ni ahora es todo claro. El equipo está trabajando bien, pero los cambios y nuevos métodos necesitan tiempos. La semana pasada parecía que todo era un problema", comentó antes de empezar a referirse a jugadores concretos.

"Pongo el que yo crea que es el mejor once. Este se parece al de Albacete y en días que sale todo tan bien da que pensar, pero ahora hay un partido muy encima y habrá que refrescar al equipo", advirtió antes de mostrarse resignado porque "si no hago cambios igual están cansados y si los hago porque los hago. Siempre se habla en el fútbol".

López Garai quiso restar trascendencia a las individualidades porque "la palabra equipo está por encima de cualquier nombre en el Tenerife". Lo hizo antes de admitir que "hay jugadores fuera que están llamados a ser protagonistas". Se refería a "Suso, Naranjo o Nahuel", pero también a Luis Milla. "Va a ser un jugador importante, pero todos no pueden jugar. Pensé que con Alberto y Aitor íbamos a tener fuerza. Luego, Milla ha salido sensacional, con una gran actitud. Eso dice mucho de él, siempre ha sido titular, menos en Albacete o aquí, y va a ser un jugador importante", dijo.

Sobre la elección de Alberto para el centro del campo después de su error de la pasada semana, López Garai afirmó que siempre es "sincero con los jugadores" y que les dice "antes de la rueda de prensa" lo mismo que dice luego ante los medios de comunicación. "Hoy (por ayer) ha hecho un buen partido. Si no te quieres caer del once, tienes que dar rendimiento. Ese es el mensaje", zanjó.

También destacó la actuación de Filip Malbasic, que es "un jugador muy importante, con condiciones para marcar diferencias", pero que tiene "una forma de ser diferente y el carácter igual no le ayuda a tener esa regularidad. Pero es que si la tuviera igual no estaría en el Tenerife". Al serbio lo ve "cada día está más integrado e implicado en las tareas defensivas", por lo que está "encantado con él". Por último, pidió "disfrutar de la competición" y no afrontar el partido del Oviedo "como la final del Mundial para evitar la precipitación" que se vio contra el Fuenlabrada.