"Mejoramos mucho a la hora de compartir el balón"

Con un claro rostro de felicidad comparecía en sala de prensa el técnico del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta. Su equipo había logrado una victoria en una nada sencilla pista. Todo ello a merced de un gran segundo tiempo que el propio técnico vasco reconocía. "Creo que el equipo ha reaccionado bien a la derrota del miércoles. Hemos sido capaces de estar juntos y ejecutar el plan de partido en defensa cuando Unicaja cogía ventaja en los dos primeros cuartos y llegamos vivos al descanso", explicaba el técnico. El de Indautxu se queda de ese momento con "el dominio del rebote", pero se lamentaba de haber "cometido tantas pérdidas y malos porcentajes de tres".

Además Vidorreta reconocía que sus pupilos fueron otros tras el paso por vestuarios: "Creo que en el tercer cuarto hemos mejorado. Sasu (Salin) ha estado extraordinario junto con Dani (Díaz). El parcial 2-15 nos ha dado un buena ventaja que con Marce (Huertas) en el puesto de base en teoría era más fácil de controlar, si bien ellos han vuelto al partido con varios triples. Hemos estado seguros en el tiro libre, ganando con justicia. El Unicaja fue un poquito mejor, pero en el segundo tiempo hemos sido superiores".

Txus Vidorreta fue cuestionado en sala de prensa por las rachas que se vivieron en determinadas fases del encuentro. "Es normal que haya arreones, somos dos equipos con muchos cambios en la configuración de plantilla. Todo ello requiere adaptación, los dos equipos lo sufrimos el primer partido, pero ambos hemos mejorado, aunque nosotros mucho más. Necesitamos todavía un periodo de rodaje, aunque los arreones se producían cuando Unicaja apretaba en líneas de pase y cuando colapsábamos su juego obligándoles a jugar cinco contra cinco", explicó el técnico del cuadro tinerfeño.

Un factor importante para que el Iberostar Tenerife lograra la victoria estuvo en el rebote, así lo confesó Vidorreta: "Creo que nosotros no estamos acostumbrados a ganar el rebote. Dani (Díaz) ha estado muy bien y ya lleva 19 en dos partidos. Estamos en una buena línea ya que habíamos buscado un mayor tono físico. La táctica ha sido importante, pero también lo han otros factores que son de la plantilla. Hemos mejorado muchísimo a la hora de compartir el balón y jugar el baloncesto que me gusta". También tuvo palabras para los tres exjugadores del Unicaja, y ahora canaristas: "Me transmiten que fueron felices en Málaga. Gio (Shermadini) y Sasu (Salin) querían continuar, pero el club decidió que no y son jugadores muy importantes para nosotros".

Salin y su motivación

No escondió tras el partido Sasu Salin que el de ayer no fue un partido cualquiera para él. "Podría decir que no, pero claro, claro; hay una motivación extra antes del partido y creo que tanto yo como Gio y Dani jugamos con mucha energía y lo hicimos bien. Cuando ganamos aquí soy feliz", dijo el finés en los micrófonos de Movistar.

Atkins, feliz paternidad

Era duda ya que su mujer había salido de cuentas el miércoles, pero finalmente Darion Atkins vivió un fin de semana feliz. Acudió el viernes al nacimiento de su hijo Iria y ya por la tarde viajó hasta Málaga para ayudar en el triunfo de su equipo en el Martín Carpena.

Juega el próximo rival

El Iberostar regresa a la Isla hoy, día en el que jugará su próximo rival, el Real Madrid, que recibe, a las 19:00, al Murcia. La jornada se completa con: Bilbao-Valencia, Estudiantes-Granca, Zaragoza-Obradoiro, Betis-Joventut, y Barça-Baskonia.

Granger, grave lesión

Jayson Granger deberá pasar por quirófano por la rotura completa en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Se lesionó al inicio de su primer partido del curso ante al Estudiantes y estará de baja seis meses.