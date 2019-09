Garai: "Será un partido de alternancias"

Además, apuesta por olvidar la derrota sufrida para "evitar las prisas y la ansiedad" y confirma que "lo normal" es que juegue Isma

Aritz López Garai, entrenador del CD Tenerife, ha hecho borrón y cuenta nueva después de la decepcionante derrota de su equipo ante el Fuenlabrada. Aquello fue "un golpe duro" del que tardó un par de días en recuperarse la plantilla, pero no se trata ahora de visitar el Anxo Carro "y ganar para recuperar los puntos perdidos la semana pasada porque nos entrarán prisas y generará ansiedad". Resulta "inevitable" que en la cabeza de sus jugadores esté ese tropiezo, pero él prefiere positivar el asunto.

"A partir del miércoles ya teníamos la cabeza en el Lugo y los entrenamientos han sido exigentes y completos. Veremos cómo respondemos, porque no merecimos perder contra el Fuenlabrada, aunque no fuera un partido brillante. El de Lugo será completamente diferente", comentó el preparador vasco antes de pedir a sus pupilos centrarse en "competir" y en "hacerlo lo mejor posible".

Habrá una novedad segura en el lateral izquierdo, debido a la ausencia por sanción del eslovaco Robert Mazan. "Veremos qué equipo empieza, pero lo normal es que juegue Isma López por Mazán, tiene muchas opciones. Aunque ahí también podría actuar Shaq (Moore)", expuso López Garai al ser cuestionado por esa posición concreta. Pero se esperan más cambios. "Tengo que pensar la alineación", reconoció para aclarar a continuación que el hecho de que sea una semana de tres partidos no es un condicionante para ello. "No pienso más allá que en hacer un buen partido en Lugo y recuperar las sensaciones de Albacete y Elche", dijo.

En cuanto al rival, el entrenador del Tenerife dejó claro que no será sencillo repetir la sensación de mando, de control del balón que tuvieron los suyos ante el Fuenlabrada. "Es un equipo al que desde hace siete u ocho años le gusta tener el balón, desde la época de (Quique) Setién como entrenador, que creó un poso, un estilo de juego", señaló para justificar que "tendrá la posesión del balón por momentos y nosotros otros". En esta tesitura, abogó por ver "por dónde va el partido", aunque espera que sea "de alternancias".

Por ello, los blanquiazules tendrán que "saber defenderse y presionar alto, pero cuando no podamos habrá que bascular y saber ayudarnos". Como ejemplo, López Garai rescató "Elche, cuando lo pasábamos mal, o Zaragoza".

Una de las posibilidades que maneja el técnico del conjunto insular es la de consolidar el doble pivote con la presencia de Alberto Jiménez, algo que hizo precisamente en los dos encuentros que había puesto como referencia. "Le hemos visto jugar de central y centrocampista, donde dio un rendimiento bastante bueno en Albacete y Elche. Que pueda jugar en el medio es una opción que barajo, no sé si de inicio o no. Pero es una alternativa y lo puede hacer perfectamente", manifestó sin despejar la duda sobre tal posibilidad.

Sí quiso dar carpetazo a sus palabras en la rueda de prensa anterior señalando al futbolista majorero como el culpable de la derrota insular ante el Fuenla. "Hay poco que hablar con Alberto. Llevamos siete partidos de Liga y hasta ahora los ha jugado todos de titular. Si hay que hablar con Alberto tenemos un problema grave", agregó sin querer profundizar mucho más en el asunto.

Algo parecido hizo cuando fue cuestionado por Nahuel Leiva, que no le saludó después de ser sustituido el pasado domingo. Entonces, López Garai se enfadó por la "falta de respeto" que suponía para sus compañeros. Ayer, sin moverse de su posición, quiso restar trascendencia a este caso. "Con Nahuel ya está todo solucionado. Es un chico joven, sabe que se equivocó y se disculpó ante mí y sus compañeros, que era lo que más me preocupaba para mantener el buen ambiente dentro del vestuario", explicó antes de zanjar el asunto asegurando que "no hay más caso Nahuel" porque "aquello solo fue un momento de enfado que ya pasó".