El caso Naranjo tiene un nuevo capítulo

Tras ser titular en las dos primeras jornadas, López Garai dejó de contar con él

José Naranjo se quedó fuera de una lista de convocados por cuarto partido consecutivo. El jugador más caro de la plantilla no entra en los planes de Aritz López Garai porque ve "a otros compañeros mejor que él". Esa es la versión oficial para explicar que haya pasado de ser titular en los dos primeros partidos de Liga, ante Zaragoza y Numancia, al ostracismo más absoluto. De hecho, solo tres jugadores se han quedado tantas veces fuera de una lista: el lesionado Sam Shashoua, Mauro dos Santos y Ángel Galván.

"Es un tema deportivo. Tenemos opciones con la gente de delante. Hay jugadores a mejor nivel que él, no hay más. Los jugadores pasan por épocas, momentos. Ahora mismo no encuentra su sitio, forma o no siente mi confianza. Yo gestiono un grupo de 24 jugadores y llevo citados a los que mejor veo, puede que esté equivocado, pero ahora mismo veo a otros compañeros que están en mejor predisposición", explicaba López Garai.

Durante estas semanas se han caído de la convocatoria hombres de vanguardia como Suso o Dani Gómez. Se puede decir, por tanto, que el técnico ha rotado para dar cabida a todos. Pero no al exfutbolista del Nástic, al que le enseña el camino a seguir para recuperar su confianza: "Tiene que subir su nivel. Si está al que puede dar, entrará", señaló apuntando hacia la predisposición del propio futbolista. "La importancia se quita y se pone, yo atiendo a los méritos. No le veo al nivel que creo que tiene para competir. Son criterios, gustos y yo tomo decisiones. Empezó la temporada a buen nivel, ahora su rendimiento tiene que ser más alto para mí", agregó.

El caso es que en Ponferrada (tercera jornada) no entró Naranjo en el once y, ante Las Palmas, ni siquiera participó. Luego desapareció de las citaciones. El técnico asume solo parte de culpa. "Él tiene que hacer su parte y yo tengo que hacer por recuperarle, pero me tiene que dar motivos, como Sipcic. No puedo perder el tiempo en insistir siempre en alguien cuando el resto está muy bien", cerró.