El accidente mortal de Reyes, una posible negligencia de un taller

Casi cuatro meses después del trágico accidente de José Antonio Reyes que dejó conmocionado el mundo del fútbol, las investigaciones del ERAT, Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, de la Guardia Civil, todavía no han finalizado.



El siniestro tuvo lugar la mañana del 1 de junio en el kilómetro 18 de la autovía A-376 en sentido Utrera, la localidad natal de Reyes a la que regresaba junto a dos primos tras haber entrenado con el Extremadura en Almendralejo. En un primer momento la Guardia Civil señaló que el coche iba a 237 km/h, pero el último informe señala que la velocidad era mucho menor y que ningún radar captó el vehículo circulando con exceso de velocidad.



Al parecer, el mencionado vehículo no estaba en buen estado de conservación. Reyes hacia tiempo que no lo usaba y avisó a su hermano Jesús de que tenía la intención de volver a utilizarlo de nuevo. Jesús lo llevo al taller para que le realizarán la puesta a punto.



No obstante, la investigación determina, por el momento, que a pesar de pasar por taller e incluso, superar posteriormente la ITV, una de las llantas no estaba en buen estado.



Después de superar la inspección técnica del vehículo, el jugador volvió a llevar el coche a otro taller, cerca Almendralejo, donde jugaba a fútbol con el Extremadura porque una rueda le estaba dando problemas. Esto fue horas antes del accidente.



La principal hipótesis es que una de las llantas, a pesar de tener una apariencia brillante y novedosa, estaba usada y agrietada y en un bache, o con cualquier otra causa ajena a la conducción, la llanta mordió la goma e hizo estallar la rueda, reventándola.



Ahora las autoridades siguen investigando si la causa del accidente puede deberse a la negligencia de un taller.



De no ser por el reventón, las consecuencias del siniestro, probablemente, no hubieran sido tan graves.



Cañizares vuelve a opinar sobre el accidente de Reyes

Dado que hoy hemos conocido detalles y opiniones de la trágica muerte de José Antonio Reyes; que entre otras cosas han provocado unos cuantos insultos y menosprecios en mi timeline, abro este hilo un poco pesado. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

Vaya por delante mi profundo pesar de esta tragedia que costó la vida a un magnífico compañero y gran futbolista como José Antonio Reyes.

Que por cierto, tiene narices que haya quien lo dude. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

Recuerdo, sobre todo para quien solamente haya leído los titulares de los medios, lo que dije o quise decir aquel día en Twitter:

1.- lamento la tragedia

2.- me da asco la gente que se alegra

3.- el dolor es compatible con la reflexión y aplicar la prudencia en carretera. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

También dije que quizás no merecía un homenaje, obviamente no me refería a su carrera futbolística. Como no quedó claro, lo expliqué de inmediato en otro tweet.

Ya estaba claro del todo, pero los medios ya tenían un titular... — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

Como piloto de rallies amateur y muy malo, algo he aprendido tras correr + de 100:

En las distancias de frenada influyen muchos aspectos que ahora voy a desarrollar, llegando a ser muy difícil 2 distancias iguales en el mismo coche, a la misma velocidad y en la misma carretera. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

Influye:

- la presión del neumático

- la temperatura del neumático

- el modelo y estado del neumático.

- el modelo y estado de la suspensión.

- la temperatura del líquido de frenos.

- el estado y modelo de pastillas, discos y sistema de frenado. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

Sigue influyendo:

- el estado, temperatura, características, y peculiaridades del asfalto.

- la presión con la que se activa el freno

- la carrocería y aerodinámica del vehículo.

- el peso del vehículo.

... ya paro que hasta yo me aburro. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

Llegando en mi opinión a la siguiente conclusión:

Es muy difícil, extremadamente difícil, y con un margen de error grande; que alguien determine la velocidad.

Con lo cual NO me creo ninguna versión.. ni oficial que la desconocemos, ni particular.

Y además creo que ya importa poco — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

Hasta ahora hemos conocido:

- Qué circulaba a no se que velocidad extratosferica. Imposible avalarla con datos y desmentida por la guardia civil.

- Qué la velocidad estaba implicada en el accidente sin poder determinarla (versión guardia civil). — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

- Qué circulaba dentro de los límites, versión perito forense particular, avalada en que no le había pillado ningún radar en su trayecto; y que algo había sucedido en la parte trasera del vehículo, siendo inevitable el accidente. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

También hay quien reconstruyó la hora de salida, del accidente y sacó la velocidad media.



Como veis, en mi opinión mucho humo, nada oficial, y lamentablemente todo inútil salvo para insultar y crear fricción. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

Resumiendo, una desgracia temenda no tener entre nosotros a una bella persona como José Antonio y que cualquier hipótesis no nos lo va a devolver.

Y regresando al principio, la prudencia no es mala compañera y quien se alegra de la muerte de los demás es muy ruin. — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

Gracias y disculpad por el rollazo, al menos a mi me ha servido para desahogarme.

Hoy por mi, mañana por vosotros.

Un saludo — SANTIAGO CAÑIZARES ?? (@santicanizares) September 24, 2019

El exguardameta de Valencia y Real Madrid, Santiago Cañizares, ha sido uno de los más críticos a la hora de tratar el accidente mortal de José Antonio Reyes . El actual comentarista en los medios se defendió recientemente tras los últimos datos que salieron a la luz en torno a las circunstancias del fatal incidente, pero sus continuas referencias a lo ocurrido no han gustado nada a la familia.Nacho Abad ha contado enel mensaje de la familia de Reyes para Santiago Cañizares: "".