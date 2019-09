El Sanaya Libby's La Laguna pone la emoción; los aficionados, el rugido

El acto de ayer también sirvió para desvelar a las tres capitanas para el curso 2019/20. La avilesina María Schlegel llevará la voz cantante en unas lides que compartirá con la lagunera Nira Pérez y la británica Janine Sandell. De esta manera se suplen las vacantes de Laura Naranjo y Flavia Dias, últimas capitanas del Sanaya Libby's La Laguna.

"Cualquiera podría serlo. Es más por papeleo. Eso sí, ya que me dan esta oportunidad, me gustaría ser esa pieza que ayude a las demás a ser mejores. Seguramente yo también necesitaré a alguien que me ayude a ser mejor, pero creo que puedo aportar lo que precisen mis compañeras para brillar", relata la receptora internacional con España.

Además, da su perspectiva sobre el equipo que se ha conformado: "La plantilla que tenemos da pie a soñar. Eso no quita que seamos un grupo nuevo. Dentro del campo nos tenemos que conocer, fuera de él, se está formando algo excepcional. Necesitamos el día a día para ir creciendo. Nunca es como se empieza y sí como se acaba".

Por su parte, Sandell desempeñará una función "importante" en la que aportará "experiencia. Las elegidas compartimos la característica de poner el equipo por encima de todo", asume. Mientras, Nira Pérez, apuesta por desempeñar una función en la que habrá que "manejar las situaciones desde la experiencia", concluye la lagunera.

El Club Voleibol Haris tendrá nuevo nombre comercial para esta temporada 2019/20. Si bien es cierto que mantiene a Libby's y a La Laguna en su denominación, incorpora antes a Sanaya, un centro que aborda la salud de sus pacientes desde un punto de vista integral y multidisciplinar. Precisamente, en la oficialización de un patrocinio que se ha fortificado para este curso, también se dio a conocer la campaña de abonados, que tiene por lema Ruge de emoción y presenta el reclamo #luchamoscomoleonas. Los entusiastas blanquiazules podrán seguir al representativo desde 30 euros.

El Sanaya Libby's La Laguna lanzó su campaña con un spot en el que Janine Sandell, Nira Pérez, Mame Diouf y Sara Hernández rugen cuales felinos. Tras la mentada secuencia que se intercala con sendos remates de las jugadoras, Flavia Dias -protagonista en la cartelería- se despoja del gorro de su sudadera del Haris.

"Desde el club queremos transmitirles esa garra a todos los aficionados y simpatizantes, y qué mejor leona que Flavia Dias para representar este mensaje. Además, queremos hacerle un homenaje por su dedicación profesional como jugadora en su trayectoria en el Haris, y porque es una deportista que desprende garra, sacrificio, esfuerzo, lucha, y eso va en consonancia con los valores del club", dijo David Martín en relación a la campaña.

Según informó el máximo responsable de la entidad lagunera, que presidió el acto junto a José Carlos Álvarez, director de Sanaya; y María Schelegel, primera capitana del equipo, el abono incluirá todos los partidos de la temporada en el Pablos Abril, inclusive la final de Supercopa, CEV Cup y un hipotético playoff. Los pases tendrán un precio de 50 euros para el público en general, 40 para simpatizantes y familiares del Haris y 30 para desempleados y estudiantes. Este se puede adquirir en las oficinas del club en el Pablos Abril de 9:00 a 13:00 horas y en horario vespertino desde las 17:30 hasta las 19:30.

Por su parte, y en relación al acuerdo con Sanaya Tenerife, los responsables de ambas entidades concordaron a la hora de exponer la similitud entre los valores de empresa y club. Con pocos detalles por desvelar, el Haris 2019/20 parece estar en buenas manos.

Diferente perfil en la capitanía de las leonas