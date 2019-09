"No especulamos con la venta del club"

"Hay Concepción para rato", advierte después de trece años y medio en el cargo

Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife, no le cierra las puertas a "las personas que estén interesadas en entrar en el capital social" del club, como ha ocurrido con el empresario José Miguel Garrido, pero también advierte de que el consejo de administración que encabeza no tiene la intención de "especular con una posible venta" de la entidad blanquiazul.

En una entrevista al programa de radio Bota Heliodoro, el máximo dirigente del Tenerife se mostró "contento" por el interés que está despertando el club entre posibles inversores, a los que dio la "bienvenida" siempre que se acerquen a la institución con el fin de "aportar su granito de arena". En cierto modo, considera normal que el Tenerife sea objetivo de futuros accionistas, dado que "el club está saneado" y ha sido "catalogado como uno de los mejor gestionados de España". En conjunto, afirmó que el representativo es "un valor dentro del fútbol" y aseguró que "muchos aspiran" a formar parte de su masa accionarial.

"Si hay muchos ojos puestos en este club dentro del fútbol profesional por parte de gente que está interesada, es porque la gestión es impecable y la transparencia es absoluta", insistió Concepción.

En esta línea, reveló que "ha habido muchas personas interesadas", pero aclaró que el consejo de administración no tiene al Tenerife "en venta" y tampoco está "especulando" con esa opción. "Cuando hay gente interesada, hay que escuchar, pero siempre anticipamos que este club no está en venta", insistió antes de apuntar que lo "único" que distrae a los dirigentes del Tenerife es la búsqueda del "éxito deportivo" y el regreso a la máxima categoría.

En un breve repaso de los 13 años y medio que lleva en el cargo, remarcó que el Tenerife "no ha tenido que entrar en ningún tipo de concurso" de acreedores y logró superar la "losa" de una millonaria deuda "a base de una gestión austera", diseñada para mantener un "equilibrio entre los ingresos y los gastos". El resultado es un club "solvente y respetado", y también deseado por "muchos inversores".

Después de avisar que queda "Concepción para rato" en la presidencia del club, señaló que el Tenerife es una "institución con suficiente solera y apoyos para ir un paso más" adelante que muchos de sus rivales de Segunda División. "Le hemos dedicado un presupuesto importante a la plantilla y estamos convencidos de que este equipo va a luchar por estar en los puestos altos de la clasificación", manifestó en el programa de radio oficial del club.

Garrido aclara que no aspira a ser presidente

José Miguel Garrido, empresario madrileño que, en nombre de la sociedad limitada Only One Way, se ha convertido en el cuarto máximo accionista del Tenerife, tras comprar 5.630 títulos, aclaró ayer, en Radio Club, que no pretende relevar a Miguel Concepción. Además, explicó que dio el paso de invertir en la entidad deportiva después de la petición del exconsejero blanquiazul Corviniano Clavijo. "Cuando se acercó a nosotros y nos contó el proyecto, nos interesó", dijo antes de poner de relieve el "prestigio, la historia, la afición y el potencial" de la institución. En cuanto al enfoque del proyecto que ha puesto en marcha, Garrido no pasó por alto que "el fútbol es un negocio, se mire por donde se mire". No obstante, aseguró que no quiere "entrar en el Tenerife con la intención de subirlo de categoría, ponerlo en valor y luego venderlo". En ese sentido, agregó que no aspira a ser el accionista mayoritario, adquiriendo un 51 por ciento del total, sino "tener una representación" en las juntas y "mantener dividido el capital, como ahora". Es más, reveló que se comprometió "por escrito" con Clavijo a conservar la esencia de una entidad que no tiene un único dueño. Sin dar muchos detalles, expuso que obtendría un beneficio tras su inversión con el aumento del valor de las acciones cuando el Tenerife logre subir de categoría. "Este club tiene la obligación de gastar todos sus recursos en el ascenso, porque en Primera puede ser rentable y dejar beneficios", manifestó el que fuera presidente del Albacete. Su plan, a partir de ahora, consistirá en "buscar apoyos, negociar y hablar con todo el mundo".