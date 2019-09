Decepcionante debut del Iberostar Tenerife

El iBerostar Tenerife inició la competición con una inesperada derrota ante el Retabet Bilbao, en un encuentro donde los visitantes jugaron con mas cabeza y mayor acierto en el juego ofensivo, para ganar un cuadro lagunero que no puede depender solo tres jugadores.



Esto le ocurrió al equipo tinerfeño que solo tuvo en Huertas (13 puntos), en Dani Díez (8) y Shermadini (11), a los únicos jugadores que anotaron en los dos primeros cuartos, pese a todo, los tinerfeños supieron aguantar hasta el descanso (35-34).



El Iberostar Tenerife no encontró nunca su sito en la cancha y, además, acumuló errores en los lanzamientos y perdidas de balón ante un conjunto vasco mucho mas centrado y, sobre todo, acertado en los lanzamientos con Bouteille y Brown imparables.



Tras el descanso no cambió nada en el equipo tinerfeño, muchas ganas pero poco acierto y falta de intensidad defensiva, mientras que su rival, poco a poco se fue haciendo de nuevo con el control del juego para mandar en el marcador.



Ya en el último cuarto fue un querer y no poder de los insulares, Lundberg y Salin lo intentaron, pero solo eran Huertas y Shermadini los que lograban anotar, pero insuficientes ante un rival que se creció en los instantes finales para cerrar el marcador con una cómoda ventaja .



Ficha técnica:



67. Iberostar Tenerife (14+21+12+20): Huertas (21), Salin (6), Diez (8), Gielo (0), Shermadini (23) - cinco inicial-; Lundberg (0), Yusta (2), López (0), Guerra (4), Atkins (3), Cabrera (0) y Suárez (0).



81. Retabet Bilbao (17-17-21-26): Rousselle (5), Bouteille (27), Martínez (8), Kulboka (6), Balvín (6) -inicial- ; Brown (18), Sergio Rodríguez (0), Schreiner (5), Cruz (0) y Lammers (6).



Árbitros: Conde, Araña y Sánchez Benito.



Incidencias: Encuentro disputado en el pabellón Santiago Martín, de Los Majuelos, en La Laguna, ante 6.061 espectadores.