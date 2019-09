Shermadini, el 'siete pies' más alto de la historia aurinegra

Gio reconoce que, pese a su gran altura, suele "sufrir" ante jugadores más pequeños y más móviles que él

Piensa durante unos segundos y frunce el seño€ "Sí, lo he sido", responde Gio Shermadini a la pregunta de si siempre ha ostentado la condición de ser el jugador más alto en los equipos en los que ha militado. Una particular etiqueta que el georgiano repetirá este curso en el CB Canarias, con el añadido que el interior nacido en Natakhtari se convierte además en el jugador con más altura de cuantos han vestido la camiseta del club lagunero a lo largo de sus 80 años de historia.

Lo hace Gio con sus 2,17 centímetros, superando a... Fran Guerra, también nuevo canarista y que deja este segundo listón en 2,14. Se convierten, de golpe, en los dos primeros siete pies (aquellos que superan los 2,13) aurinegros en 80 años. Ambos rebasan igualmente a los dos jugadores de toda la trayectoria canarista que encabezaban este ránking de gigantes: Mike Tobey y Colton Iverson, con 2,13. Algo más atrás quedan hombres como Sekulic, Rey, Papadopoulos, Gagic, Bogris y Nimphius, todos con una talla oficial de 2,10. Previamente, en categorías de menor calado, Víctor Serrano se lleva la palma con sus 2,12.

Durante su trayectoria baloncestística Gio ha sacado provecho a su altura, ya fuera para postear y finalizar con su particular gancho, o para anotar en continuación, incluso por encima del aro. Sus 2,17 son para él, sin embargo, un hándicap en ciertas situaciones. "En algunas ocasiones la altura puede ser una ventaja, pero generalmente no", admite el georgiano, que también reconoce una preferencia a emparejarse con jugadores casi de su estatura, sobre todo en defensa. "Ellos tienen menos movilidad y no están de un lado para otro continuamente", reconoce en este sentido.

Un Shermadini que de joven no imaginaba llegar a su actual estatura. "Hasta los 13 o 14 años era un chico de una altura normal, pero luego fui creciendo y creciendo", apunta. Este estirón sería el que le empujó hacia el mundo de la canasta, un deporte desconocido para él en primera persona hasta la adolescencia. Gio acababa rendido al peso de la genética, y es que su padre (que jugó en su país hasta hacer el servicio militar) medía "2,08" y su madre "1,80". Ahora es él -ayudado por su espigada esposa Ani- quien influye en sus descendientes. "Mi primera hija tiene ocho año y parece que tuviera 15, y mi hijo Nikoloz creo que va por el mismo camino. No descarto que algún día me alcance", comenta con una sonrisa. Mientras, al Canarias le toca disfrutar de la calidad y los siete pies de su progenitor.