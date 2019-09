España es campeona mundial de Vídeo

La costa del municipio de Arona en Tenerife fue el escenario de la XVII edición del Campeonato del Mundo de Fotografía y Vídeo Submarino, auspiciada por la Conferencia Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) y organizada por la Federación Española y Canaria de Actividades Subacuáticas.

En la prueba de Vídeo, el equipo español formado por la pareja Jorge Candan y Pilar Barros se alzaron con el titulo de campeones planetarios, gracias a un trabajo titulado The returm, que obtuvo 441 puntos.

Segunda terminó la otra pareja española, José Carlos Rando y Enrique Collado, con el corto The Sea does not need scripts.

El combinado nacional alemán, compuesto por Katja Kieslich y Frank Pastor, con Save the ocean, completó el podio.

En Fotografía Submarina, Italia fue el campeón.